Film in uscita a dicembre su Netflix

Dicembre è iniziato da poco e il catalogo Netflix è pronto ad arricchirsi non solo sul versante delle serie tv ma anche per quanto riguarda i film. Oltre al già ricco catalogo – che si aggiorna mensilmente – sono stati annunciate anche alcune pellicole in arrivo in queste settimane. Scopriamo insieme alcuni titoli che potranno farci compagnia nelle serate a venire.

Pellicole adatte alla visione in famiglia e storie commoventi

Partiamo da ‘Galline in fuga – L’alba dei Nugget’, una pellicola perfetta per tutta la famiglia e anche per i più piccoli. Si tratta del sequel ufficiale del film d’animazione uscito nel 2000. Tutto sembra sereno e sotto controllo nell’isola dove Gaia ha trovato il suo perfetto equilibrio insieme a tutto il pollaio. Invece, l’arrivo della figlia di Gaia e Rocky, Molly, movimenta l’atmosfera idilliaca. E come se non bastasse, ecco tornare la signora Tweedy. Il film sarà disponibile dal 15 dicembre 2023. Dal 6 dicembre, si aggiunge al catalogo un'ideale film per le feste: ‘Come sempre a Natale’. La trama ufficiale anticipa già i divertenti equivoci a cui potremo assistere. Per festeggiare il loro fidanzamento, Thea invita Jashan a casa sua. Ma le radici indiane di lui e le tradizioni norvegesi della famiglia di lei si scontrano in un Natale caotico.Il film, norvegese, è descritto come “incantevole e ottimista”, due aggettivi che ben si adattano a queste atmosfere natalizie. Tra le novità figura anche ‘Grazie. E scusa’. Rimasta sola poco prima del parto, Sara riceve un aiuto insperato da Linda, la sorella maggiore che non vedeva da tempo. Una storia drammatica e commovente (girata in Svezia) interpretata da Sanna Sundqvist,Charlotta Björcke e Ia Langhammer, che assicura al pubblico il racconto di una vicenda intensa e toccante. (Dal 26 dicembre).

Alta tensione tra fantascienza e inimmaginabili realtà

Cambiamo totalmente genere e atmosfere con il prossimo arrivo su Netflix, dall’8 dicembre 2023. ‘Il mondo dietro di te’ vede, tra i protagonisti, due volti noti del grande schermo, Julia Roberts ed Ethan Hawke, in questa pellicola dal sapore drammatico/thriller che promette colpi di scena e alta tensione. La trama racconta la vacanza di una famiglia in una elegante e lussuosa casa in affitto. Tutto improvvisamente cambia e diventa inquietante quando un attacco informatico mette fuori uso i dispositivi e due sconosciuti si presentano alla porta della loro abitazione. A pochi giorni dal Natale, dal 22 dicembre, ecco l’aggiunta di un nuovo film imperdibile, Rebel Moon - Parte 1: Figlia del fuoco. Un mix tra azione e fantascienza. Quando le forze armate del Mondo Madre iniziano a minacciare un tranquillo villaggio di contadini su una luna distante, una misteriosa outsider diventa l'unica speranza di sopravvivenza. Il primo capitolo di una saga epica interpreta da Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Michiel Huisman e Charlie Hunnam. Tra le novità inserite nel mese di dicembre vi segnaliamo anche il film documentario ‘Hell Camp – Inferno per teenager’, un genere investigativo che narra la vicenda di adolescenti, con diverse problematiche, da tutti gli Stati Uniti, costretti a partecipare a campi di terapia nel deserto dello Utah, tra condizioni di vita estreme e maltrattamenti. Una pellicola di denuncia che mette in luce uno scandalo inimmaginabile e altamente disturbante nella sua verità (Dal 27 dicembre 2023)