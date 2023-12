Serie Sky in uscita a dicembre 2023: la lista e le trame

Quali serie tv arriveranno su Sky in questo ultimo mese del 2023? Ecco la lista con tutti i titoli più interessanti.

Non ci resta che il crimine - Dal 1° dicembre

Una serie che raggruppa diverse personalità di spicco della scena attoriale italiana del calibro di Moreno Giallini, Giuseppe Tognazzi e Claudio Morelli. La ricerca angosciante e struggente di una madre dà il via a delle vicissitudini che superano ogni possibile immaginazione. I tre personaggi protagonisti sono del tutto privi di mezzi ma dotati di un'incredibile e inesauribile ingegno creativo, e alla fine si ritrovano inaspettatamente, che sia per destino o per caso, nel 1970. Un racconto di riscatto che si snoda tra il mondo del teatro e le pagine della nostra storia. Il 1° dicembre verranno trasmessi i primi due episodi. Gli altri andranno in onda in base alla seguente programmazione: l’8 dicembre saranno disponibili le puntate n° 3 e 4; il 15 dicembre potremo infine goderci gli ultimi due episodi.

Cobra Rebellion - 5 dicembre

Dopo aver dovuto affrontare le conseguenze di una violenta esplosione solare e di un attacco informatico nelle precedenti stagioni, il Primo Ministro Conservatore Sutherland (Robert Carlyle) e i suoi colleghi nella COBRA (le stanze del Cabinet Office dove si discutono situazioni di emergenza) si troveranno sul loro cammino i pericolosi attivisti ambientali di Planet Resistance, che protestano contro la costruzione di una nuova linea ferroviaria. L’apertura di una voragine durante una protesta sconvolgerà le carte in tavola, per tutti. Mentre la gestione della situazione da parte di Sutherland viene messa sotto stretta osservazione, il personaggio dovrà anche affrontare feroci critiche per uno sciopero della polizia, un'alleanza con una potenza straniera controversa e persino un traffico d’armi. Nel frattempo, alcuni membri senza scrupoli del suo stesso partito stanno cercando di prendere il suo posto. Riuscirà Sutherland a mantenere il suo posto a Downing Street? Parlando di questa nuova stagione di Cobra, Robert Carlyle ha commentato a What to watch: "Ogni volta nella COBRA, c'è qualcosa di catastrofico. Questa stagione si concentra su quanto Sutherland sia felice del suo lavoro. Gli è costato molto, quindi cosa sarà disposto a sacrificare per rimanere al potere?".

Detective Maria Kallio - Dall’8 dicembre

Maria Kallio lavora come ufficiale di polizia e aspirante avvocato, guidando un team poliziesco che si trova costantemente a dover affrontare numerosi casi da approfondire. La sua unità si occupa degli omicidi, pertanto ogni indagine inizia con una tragica morte sulla quale la coraggiosa protagonista (interpretata da Elena Leeve) andrà ad investigare, con la speranza di trovare il responsabile nel più breve tempo possibile.

L’amore e la vita – Call the Midwife | Stagione 8 - Dal 9 dicembre

‘L’amore e la vita vita - Call the midwife’ è una produzione televisiva britannica realizzata dalla BBC e trasmessa nel Regno Unito con la sua primissima stagione a partire dal 15 gennaio 2012. La trama segue le esperienze di un gruppo di ostetriche operanti nella zona disagiata del East End di Londra durante gli anni 50 e 60. Ideata dalla produttrice Heidi Thomas, la serie prende ispirazione dalle memorie della scrittrice Jennifer Worth incluse nel libro ‘Chiamate la levatrice: Una vera storia dell'East End negli anni '50’. Pur basandosi sulla trilogia, che include anche ‘Ombre del Workhouse’ e ‘Addio all'East End’, la trama è spesso arricchita con nuovi sviluppi tratti da fonti storiche. Saranno in totale otto gli episodi di questa stagione. Nel primo, mentre due nuove monache si uniscono alla Nonnatus House, un caso sconvolgente mette alla berlina il lato peggiore di Poplar. Nel frattempo un parto difficile mette in crisi Trixie e Phyllis.

Sanditon | 3° Stagione - Dal 13 dicembre

‘Sanditon’ è una produzione televisiva anglo-statunitense ideata da Andrew Davies e liberamente ispirata dall'omonimo romanzo incompiuto di Jane Austen. Proprio per il fatto che il libro originale non è mai stato completato dalla sua autrice, morta prima di riuscire a portarlo a termine, il materiale originale è stato principalmente impiegato nella prima puntata, mentre gli episodi delle stagioni successive sono completamente frutto dell'immaginazione di Davies. Il grosso del romanzo si svolge in una cittadina marittima durante un periodo di significativi cambiamenti sociali. In questa ultima stagione di ‘Sanditon’, ritroviamo il personaggio di Charlotte (Rose Williams) ormai disillusa rispetto alle intenzioni sentimentali del suo datore di lavoro Alexander Colboune (Ben Lloyd-Hughes). Di conseguenza, la donna ha preso la decisione di abbandonare Sanditon per ritornare al piccolo villaggio agricolo di Willingdon, dov'è cresciuta. Tornata nella città natale, stupisce tutti coloro che la amano annunciando di aver accettato la proposta di matrimonio da parte del suo amico d'infanzia Ralph Starling (Cai Bridgen).

Progetto Lazarus | 2° stagione

Un giorno, all’improvviso, George si convince di aver perso la testa, visto che si è reso conto di essere stato improvvisamente trasportato sei mesi nel passato. Le sue recenti conquiste, tra cui il successo professionale e il matrimonio con l'amore della sua vita, sembrano essere svanite nel nulla. La situazione diventa ancor più difficile quando l’uomo (interpretato da Paapa Essiedu) si rende conto di essere l'unico a percepire questo strano annullamento temporale. Tutto cambia quando George incontra Archie, il quale lo invita a unirsi al Progetto Lazarus, un'organizzazione segreta che ha il potere di tornare indietro nel tempo ogni volta che l'umanità si trova a rischio di estinzione. Coloro che lavorano al Lazarus, come per l’appunto lo stesso George, sono gli unici in grado di conservare la memoria degli eventi che vengono ripristinati attraverso i viaggi temporali. Presto però George si renderà conto che qualcuno sta tramando alle sue spalle.

Delitti in paradiso (Speciale di Natale) - Dal 25 dicembre

La serie creata da Robert Thorogood vede come protagonista assoluto Richard Poole, un detective della polizia britannica impegnato nella risoluzione di alcuni intricati casi in un lontano Paese caraibico. In questo speciale natalizio, un ricco armatore viene trovato morto durante una festa di Natale. La situazione diventa ancora più strana quando un uomo a Londra riceve una misteriosa cartolina natalizia collegata proprio alla morte della vittima.