The Night Agent prima su Netflix. Brilla Lidia Poet

La prima stagione della serie spy thriller ‘The night agent’ (foto) è il titolo, fra serie e film, con più ore di visione (812 milioni e 100 mila ore) a livello globale su Netflix, da gennaio a giugno 2023. È fra i dati del primo What We Watched: A Netflix Engagement report che la piattaforma da ieri pubblicherà due volte l’anno. Al secondo posto la stagione 2 della serie dramedy familiare Ginny & Georgia con 665 milioni e 100 mila ore di visione, terza la revenge series sudcoreana The Glory. La prima serie italiana presente è La legge di Lidia Poet: Stagione 1 con Matilda De Angelis (127o posto, foto in basso), citata anche dalla vice presidente

Netflix di Strategia ed Analisi, Lauren Smith. Il film italiano con più ore di visione è Il Mio Nome è Vendetta di Cosimo Gomez con Alessandro Gassmann.