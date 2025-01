Serie Tv su Disney+, ecco le uscite di gennaio 2025

Anche a gennaio 2025, Disney+ ha preparato diversi titoli pronti ad arricchire il catalogo e soddisfare i gusti degli abbonati, pensando ai più piccoli ma senza dimenticare offerte per il pubblico più adulto. Ecco le uscite in arrivo nelle prime settimane dell’anno sulla piattaforma streaming a pagamento.

Piccoli brividi: La misteriosa avventura

In arrivo il 10 gennaio 2025 il secondo capitolo di Piccoli Brividi, la serie antologica ispirata alla collana omonima di libri di R.L. Stine “La misteriosa avventura” prende inizio quando i gemelli Cece e Devin Brewer vengono mandati a passare un’estate a Gravesend, Brooklyn, con il padre divorziato. Ma proprio lì, una minaccia è in agguato e i due si rendono immediatamente conto che tra loro ci sono degli oscuri segreti. Da quel momento ecco innescarsi una catena di eventi che daranno luce a un profondo mistero. Mentre si addentrano nell’ignoto, Cece, Devin e i loro amici – Alex, CJ e Frankie – si ritrovano coinvolti nell’inquietante storia di quattro adolescenti misteriosamente scomparsi molti anni fa, nel 1994. E si ritrovano a cercare di dare una soluzione a questa complicata vicenda. Saranno direttamente disponibili tutti gli episodi di questa seconda stagione antologica a partire dal 10 gennaio.

High Potential, stagione 1

La serie tv è una novità assoluta ma si tratta del remake di un prodotto ben noto al grande pubblico, ovvero il progetto francese “Morgane - Detective geniale”, trasmesso negli ultimi anni in prima serata su Rai 1. Scritta da Drew Goddard e interpretata da Kaitlin Olson, High Potential racconta la storia di una mamma single con una mente eccezionale. E proprio il suo talento non convenzionale si adatta e viene sfruttato per la risoluzione di diversi crimini, portandola a un’insolita e inarrestabile collaborazione con un detective esperto e attento alle regole da seguire (interpretato da Daniel Sunjata). Inoltre, una trama parallela vede Morgan ricorrere all'aiuto e alle risorse del dipartimento di polizia di Los Angeles per scoprire cosa è successo al suo primo fidanzato, Roman, il padre della figlia maggiore Ava, scomparso quando la figlia era ancora una neonata. Nella rivisitazione statunitense, i protagonisti principali sono Kaitlin Olson, Daniel Sunjata e Javicia Leslie. “High Potential” farà il suo debutto a partire dal 23 gennaio 2025. In America ha debuttato nel settembre 2024 e la prima stagione terminerà il 14 gennaio 2025.

Paradise

Sono molto alte le aspettative legate alla serie tv, un thriller diretto da Dan Fogelman e interpretato da Sterling K. Brown, James Marsden e Julianne Nicholson. Quello che il trailer della serie sembra raccontare – perché il claim legato al progetto è “leggi tra le bugie” – vede al centro della storia lo scioccante omicidio del presidente degli Stati Uniti. Questo avvenimento apre un'indagine ad alto rischio alla ricerca della verità tra un piccolo gruppo di persone di altissimo profilo. La storia si lega, quindi, a trame oscure da svelare insieme a cospirazioni nell’ombra che hanno portato a questo inaspettato omicidio in grado di scuotere il mondo intero. Sarà disponibile dal 28 gennaio 2025 su Disney+ con i primi 3 episodi immediatamente disponibili per poi proseguire con un appuntamento settimanale.

Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere

Sarà disponibile dal 29 gennaio 2024 la serie animata Marvel che racconta di Peter Parker nel suo percorso per diventare un eroe, attraverso un viaggio mai visto prima e uno stile che ha la missione di onorare e celebrare le radici del personaggio nei fumetti, con l'Uomo Ragno intento ad affrontare nemici del calibro di Camaleonte, Scorpione e Dottor Octopus. Per quanto riguarda il nuovo mentore dell'eroe, non sarà Tony Stark ma Norman Osborn. La trama non sarà ambientata sulla Terra-616 e la decisione l’ha spiegata Brad Winderbaum, capo della Marvel Television: “Tutto è iniziato con 'Ok, è il primo anno di Spider-Man, sarà una matricola’. Molto presto ci siamo resi conto di come l'MCU ci bloccasse. Non potevamo davvero sfruttare la gallery dei villain, non potevamo usare la sua origine. Non era stato divertente, onestamente. Avremmo dovuto mettere così tanti limiti alla nostra storia per farla rientrare nel canone”.

I Maghi di Waverly - Ritorno a Waverly Place

Si tratta di una serie tv comedy che funge da spin-off e sequel di Wizards of Waverly Place. Ha debuttato il 29 ottobre 2024 su Disney Channel. La serie è interpretata da Janice LeAnn Brown, Alkaio Thiele, Max Matenko, Taylor Cora, Mimi Gianopulos e David Henrie. La trama vede protagonista Justin Russo, ora adulto, che vive una vita normale con la moglie e due figli a Staten Island finché sua sorella Alex non gli chiede aiuto per una giovane maga in via di formazione di nome Billie. Lui rianima le sue abilità magiche per fare da mentore alla ragazza, cercando di trovare un equilibrio tra una vita normale e riuscire a salvaguardare il futuro del Wizard World.

Dopo il debutto in Italia sulla piattaforma streaming il 30 ottobre, nel mese di gennaio saranno disponibili i nuovi episodi, a partire dall’8 gennaio 2025. In totale sono 21 gli episodi che compongono questa stagione de “I maghi di Waverly – Ritorno a Waverly Place”.

A real bug's life – Stagione 2

A partire dal 15 gennaio ritorna l’avventura in un mondo al di là di ogni immaginazione, dove la vita è di dimensioni completamente diverse e le piccole creature si affidano a poteri immensi per affrontare le sfide quotidiane. In nove diversi mondi di micro insetti in giro per il mondo, le forze della natura si manifestano in scala in miniatura e piccole creature si affidano a poteri incredibili e alleanze straordinarie per sopravvivere ogni giorno. La posta in gioco è alta, anche se le creature sono straordinariamente piccole. L’occasione perfetta per imparare e stupirsi, grazie a questi documentari che affascinano grandi e piccini.

Shared Custody

Una serie comedy drama formata da 8 episodi che svela le conseguenze della separazione tra due genitori, Cris e Diego. La loro intenzione è quella di essere adulti maturi, responsabili e amichevoli per il bene della loro figlia di cinque anni, ma nessuno dei due può permettersi di vivere da solo e prendersi cura della piccola. Il lavoro di Cris è molto assorbente e Diego non ha uno stipendio fisso, quindi entrambi sono costretti a tornare a casa dei rispettivi genitori. I nonni sono felicissimi che i loro figli e la nipote siano tornati nelle loro vite, ma le cose peggiorano rapidamente. Ciò che era iniziato come una separazione amichevole inizia ad assumere una piega diversa quando si imbattono nella dura realtà di tutti i giorni. Dal 24 gennaio 2025.