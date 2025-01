Paramount+, le serie tv più attese di gennaio 2025: da Curfew a Star Trek Section 31

A gennaio 2025 Paramount+ punta ad ampliare il proprio catalogo di offerte per gli abbonati. Tra serie tv e film, ci sono diverse opzioni per soddisfare anche i gusti più difficili. Ecco i titoli in uscita nelle prime settimane dell’anno insieme alla relativa data di uscita.

Dexter – Original Sin – Stagione 1

Continua la messa in onda della serie tv, in contemporanea con gli Stati Uniti. In totale sono 10 gli episodi che compongono la prima stagione di questo prequel che arriva dopo il successo internazionale della serie originale, Dexter (e il sequel ‘New Blood’). La trama è ambientata nel 1991 quando il giovane Dexter Morgan (interpretato da Patrick Gibson) inizia il suo tirocinio come tecnico forense per il Dipartimento di Polizia di Miami Metro. E lì comincia la sua trasformazione in un serial killer vendicativo. Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati e messi a tacere, Dexter deve controllare la sua oscurità interiore sempre più ingombrante. Con l'aiuto del suo padre adottivo Harry (Christian Slater è l’attore scelto per questo ruolo), adotta il Codice progettato per aiutarlo a trovare e uccidere altri serial killer, rimanendo sotto ogni sospetto dal radar delle forze dell'ordine, per non farsi catturare e arrestare. Iniziato a metà dicembre 2024, “Dexter – Original Sin” continuerà a essere trasmesso su Paramount+ fino a febbraio 2025.

Landman

Il 13 gennaio 2025 sarà trasmesso il finale di stagione della serie tv drammatica creata da Taylor Sheridan e Christian Wallace e basata sul podcast Boomtown condotto da Wallace. Vede come protagonista Billy Bob Thornton nel ruolo principale di un landman in una compagnia petrolifera. Lo show è stato presentato in anteprima il 17 novembre 2024 su Paramount+. La trama di Landman è ambientata nel mondo dei giacimenti petroliferi nel West Texas, dove "teppisti e miliardari selvaggi stanno alimentando un boom così grande che sta rimodellando il nostro clima, la nostra economia e la nostra geopolitica". Il personaggio principale, Tommy Norris, può essere irritante, così come l'avvocato fuori città che indaga su un incidente mortale all'inizio di questa prima stagione. La critica ha apprezzato con un giudizio discreto (senza però particolare entusiasmo).

The Agency

Continua anche, con un episodio a settimana, “The Agency”, la serie prodotta da George Clooney e Grant Heslov e interpretata da Michael Fassbender, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith e Richard Gere. Il progetto è basato serie francese acclamata dalla critica Le Bureau des Légendes, creata da Éric Rochant, trasmessa su Canal+ per cinque anni, dal 2015 al 2020. La storia narra della missione segreta di un agente della CIA che viene bruscamente interrotta e l’uomo viene rimandato alla stazione di Londra, dove l'amore che aveva lasciato riappare inaspettatamente. Ed entrambi si ritrovano catapultati in un mortale gioco di intrighi e spionaggio internazionale. La serie tv continuerà ad andare in onda con un episodio a settimana fino all’appuntamento finale previsto a metà febbraio sulla piattaforma streaming a pagamento.

Curfew

Tra le serie tv del mese di gennaio 2025, questo titolo è l’unico progetto inedito che fa il suo esordio nel primo mese dell’anno, rispetto – invece – agli altri titoli che continuano la loro corsa verso il finale di stagione. Si tratta di un thriller distopico tratto dal romanzo “L’alibi perfetto” di Sarah Walker. Al centro della storia c’è una realtà alternativa in cui per la sicurezza delle donne, agli uomini è imposto un coprifuoco dalle 19 alle 7, oltre che un dispositivo elettronico per monitorarli nei loro spostamenti. Quando una donna viene trovata brutalmente uccisa, iniziano a sorgere i dubbi sull’efficacia di queste misure e così la detective Pamela Green inizia a occuparsi dell’indagine per scoprire la verità e smascherare chi ha commesso l’omicidio. La serie tv sarà disponibile a partire dal 20 gennaio 2025.

Conversazioni con altre donne

Dal 1 gennaio 2025 è disponibile anche il film “Conversazioni con altre donne”, diretto da Filippo Conz con protagonisti Valentina Lodovini e Francesco Scianna. La pellicola è il remake di un film americano omonimo e parla di due ex-coniugi che non si vedono né si sentono da ben nove anni fino a ritrovarsi per caso a un matrimonio a Tropea. Un brindisi insieme propostole da lui è la scusa per rompere il ghiaccio, dando così il via a dialoghi e battute fra i due. L’ex coppia si rende conto di essere ancora complici, nonostante siano entrambi sentimentalmente impegnati. Decidono così, di nascosto e all’oscuro da tutti, di trascorrere delle ore di passione nella camera di lei, certi di vivere gli ultimi petali di un amore oramai appassito. Ma è proprio lì, in quel momento, che si trovano di fronte alla realtà dei fatti: nonostante il divorzio, il dolore della separazione e i lunghi anni in cui si sono anche rifatti una vita con altre persone, la fiamma della passione appare ancora accesa, senza che nessuno dei due potesse minimamente sospettarlo. Al mattino devono lasciarsi ma con hanno due certezze: quella di non perdersi di nuovo e il dover fare i conti con questa nuova realtà, una volta ritornati alle loro esistenze di prima.

Star Trek: Section 31

Il titolo sarà disponibile a partire dal 24 gennaio 2025. La pellicola è diretta da Olatunde Osunsanmi, con la sceneggiatura di Craig Sweeny e la storia originale di Bo Yeon Kim ed Erika Lippoldt. Nella pellicola la vincitrice dell'Oscar Michelle Yeoh torna a ricoprire i panni dell'imperatrice Philippa Georgiou – il personaggio che aveva precedentemente interpretato anche in Star Trek: Discovery – che si unisce a una divisione segreta della Flotta Stellare. Proprio lei è incaricata di proteggere la Federazione Unita dei Pianeti ma deve anche fare i conti con i peccati del suo passato. Nel cast troviamo anche Omari Hardwick, Sam Richardson, Robert Kazinsky, Kacey Rohl, Sven Ruygrok, James Hiroyuki Liao, Humberly Gonzalez e Joe Pingue. Infine Miku Martineau (Kate) ha il ruolo della giovane Philippa Georgiou.

Infine, tra le novità delle prossime settimane, vi segnaliamo, a partire dal 10 gennaio, “Dating Naked UK”, un reality in cui dieci single si ritrovano in una location suggestiva per cercare l’amore. Unica regola per farlo: mettersi, letteralmente, a nudo.