Da Mussolini a Lockerbie: le serie tv su Sky e Now di gennaio 2025

Gli abbonati a Sky e Now potranno contare su due nuovi titoli in arrivo nel mese di gennaio 2025. Le produzioni inediti si andranno ad aggiungere ai nuovi episodi, che già continuano a essere trasmessi con cadenza settimanale, di titoli già noti al pubblico. A seguire tutte le informazioni sulle serie tv disponibili nelle prime settimane del nuovo anno.

M. Il figlio del secolo

La serie tv è diretta da Joe Wright ed è l’adattamento del romanzo di Scurati che racconta l’ascesa di Benito Mussolini dalla fondazione dei fasci italiani nel 1919 fino al discorso del gennaio del 1925 dopo l’omicidio di Giacomo Matteotti che di fatto provoca l’inizio alla dittatura. Oltre a voler raccontare il Mussolini politico e seduttore del malcontento e dell’insoddisfazione di una parte importante della popolazione, il progetto ne racconterà anche il lato privato. Molta attenzione sarà dato al rapporto con la moglie Rachele e con l’amante Margherita Sarfatti. La miniserie è stata presentata in anteprima assoluta il 5 settembre 2024 durante la Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Saranno 8 le puntate, in totale, e, dalle prime recensioni, le aspettative sono molto alte. I critici hanno descritto la produzione come “un’ottima serie che narra la storia politica dell’individuo che portò l’Italia al disastro, con la violenza e la manipolazione”. In arrivo dal 10 gennaio 2025.

Lockerbie – Attentato sul volo Pan Am 103

I protagonisti di questa miniserie sono Colin Firth e Catherine McCormack. La serie è tratta dal libro “The Lockerbie Bombing: A Father Search for Justice” di Jim Swire e Peter Biddulph. La trama è ambientata nel 1988 e racconta di un attentato sul volo Pan Am 103 che ha provocato la morte di 259 persone tra cui Flora la figlia di Jim e Jane Swire che per 30 anni hanno cercato di portare alla luce la verità. Il volo esplose sopra Lockerbie una cittadina scozzese, 38 minuti dopo il decollo, causando anche 11 morti tra i residenti della città. La storia raccontata permette al pubblico uno sguardo toccante e intimo sull’attacco terroristico più letale del Regno Unito che ha cambiato per sempre l’esistenza di centinaia di persone. In esclusiva a partire dal 27 gennaio 2025.

Oltre a queste due novità assolute, nel mese di gennaio saranno disponibili anche i nuovi episodi de “I delitti del Bar Lume” con tre appuntamenti inediti con la crime-comedy ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi. I tre nuovi episodi si intitolano Non è un paese per bimbi, Gatte da pelare e Sasso carta forbici: i primi due con la regia di Roan Johnson che è anche produttore creativo della serie e il terzo diretto da Milena Cocozza.

Il 3 gennaio 2025 è in programma l’episodio finale della quinta stagione di “Yellowstone” “mentre dal 5 gennaio “Law & Order – Organized Crime” con due puntate a settimana, su Sky Investigation.

A partire dal 21 gennaio spazio invece a “I delitti della Bella di Notte – Moonflower Murders”, tratto dal romanzo di Anthony Horowitz con due episodi inediti a settimana. Infine continua l’appuntamento fisso del martedì con “Chicago Med” (arrivato alla decima stagione), “Chicago Fire” (stagione 13) e “Chicago PD” (stagione 12) su Sky Serie.