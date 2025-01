Ilary, Acab e gli altri: le serie tv e i film su Netflix a gennaio 2025

Netflix ha deciso di iniziare il nuovo anno con una ricca serie di proposte sia per quanto riguarda la serie tv che i film in arrivo nel catalogo. La piattaforma streaming saprà soddisfare i diversi gusti, con titoli che accontentano i fan di ogni genere, dalla commedia al thriller. A seguire una guida con le uscite in programma a gennaio 2025.

Missing you

La serie tv è tratta da un romanzo di Harlan Coben che ha anche il ruolo di produttore esecutivo. La prima stagione è disponibile a partire dal 1 gennaio 2025 e la trama vede come protagonista la detective Kat Donovan. Undici anni fa il suo fidanzato Josh è scomparso nel nulla e la donna non ha saputo più nulla di lui. Scorrendo i profili su una app di incontri, un giorno riconosce il suo volto e tutte le sicurezze che avevano si sgretolano improvvisamente. La ricomparsa di Josh costringerà Kat ad affrontare un mistero che circonda l'omicidio di suo padre e a fare luce su segreti a lungo sepolti del suo passato. Dal 1 gennaio 2025.

Ilary

Dopo il successo di “Unica” incentrato sulla fine del matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi torna protagonista su Netflix a un anno di distanza. Questa volta si cambia registro e siamo davanti ad una serie divertente, senza filtri, che accompagna lo spettatore nel dietro le quinte della vita della conduttrice. Potremo curiosare tra gli aspetti più glam delle giornate sotto i riflettori a quelli più riservati e intimi, ovviamente in chiave leggere e autoironica, cifre che da sempre contraddistinguono la Blasi. Attorno a lei le amiche di sempre e Bastian, che per la prima volta vedremo e sentiremo raccontarsi, a partire dal giorno del loro primo incontro. Disponibile dal 9 gennaio 2025.

Acab – La serie

Produzione italiana, questa prima stagione sarà disponibile a partire dal 15 gennaio. La storia racconta una notte di feroci scontri in Val di Susa. La squadra del Reparto Mobile di Roma resta orfana del suo capo, che è gravemente ferito. Mazinga (Marco Giallini), Marta (Valentina Bellè) e Salvatore (Pierluigi Gigante), però, non è una squadra come le altra: i 3 hanno imparato ad opporre metodi al limite e si trovano a dover ritrovare un nuovo equilibrio con l’arrivo del nuovo comandante, Michele (Adriano Giannini), figlio invece della polizia riformista. Per loro è alle porte, come riportata la sinossi ufficiale, “un nuovo autunno caldo contro cui proprio i nostri sono chiamati a schierarsi e in cui ogni protagonista è costretto a mettere in discussione il significato più profondo del proprio lavoro e della propria appartenenza alla squadra”. Dal 15 gennaio 2025.

Profilo falso – Stagione 2

Nei nuovi episodi della serie, la protagonista è Camila, in cerca dell'uomo dei suoi sogni. La donna crea un profilo sexy in una app di appuntamenti e si ritrova a conoscere un uomo molto affascinante di nome Fernando. Lui, però non è single, né si chiama davvero Fernando. La donna si ritrova caduta in una trappola e per lei la vita si trasforma in un vero incubo. Pronta a tutto per scoprire chi sia davvero l'uomo che ha incontrato, Camila indaga sulla vera identità dell'impostore, fino a decidere di vendicarsi per tutte le bugie da lui raccontate e le promesse. Ma non si rende conto dei rischi che lei stessa, per prima, sta correndo. In uscita l’8 gennaio 2025.

La ragazza di neve – Stagione 2

Dopo il successo internazionale della prima stagione, c’è un nuovo mistero da risolvere. "Vuoi giocare?" Questa domanda è scritta su una busta che include una polaroid con una giovane donna legata e bendata. La giornalista Miren Rojo (interpretata da Milena Smit) metterà a rischio la propria vita e si ritrova ad indagare su una scuola privata esclusiva che sembra essere al centro della scomparsa e dell'omicidio di due giovani. Accanto a lei ci sarà Jaime (Miki Esparbé), un giornalista investigativo in fuga dal proprio passato e determinato a rimettere in ordine la propria reputazione. Una trama intricata di misteri, segreti, bugie e personaggi pieni di ferite come la sua protagonista. In arrivo il 31 gennaio 2024.

The Night Agent – Stagione 2

Nuovi episodi in arrivo della serie tratta dal romanzo di Matthew Quirk e incentrata sul personaggio di un agente dell'FBI di basso livello che lavora nel seminterrato della Casa Bianca con il compito di presidiare un telefono che non suona mai. Ma, una sera, uno squillo lo proietta in una cospirazione piena di rischi che lo porta fino allo Studio Ovale. Dal 23 gennaio 2025.

Back in action

Il film è una commedia d'azione americana diretta da Seth Gordon, con una sceneggiatura scritta insieme a Brendan O'Brien. La pellicola vede come protagonisti Jamie Foxx, Cameron Diaz, Andrew Scott, Jamie Demetriou, Kyle Chandler e Glenn Close. Ecco la trama ufficiale: “ Anni dopo aver abbandonato una vita da spie della CIA per mettere su famiglia, Emily e Matt si ritrovano nuovamente trascinati in quel mondo quando la loro copertura salta”. Un mix che unisce momenti leggeri e ironici ad altri di adrenalina e azione. Disponibile dal 17 gennaio 2025.

Ad vitam

Alta tensione assicurata per il film incentrato su Franck Lazarev, scampato da un tentato omicidio e impegnato a ritrovare sua moglie Léo, rapita da un misterioso gruppo di uomini armati. Il suo passato come ex membro dell'unità d'elite della Gendarmeria nazionale francese (GIGN) riemerge ed è trascinato in un affare di stato che non riesce a gestire. Ilm film sarà disponibile dal 10 gennaio 2025.

Mica è colpa mia

La pellicola italiana vede due fratelli napoletani che si ritrovano sommersi di debiti. Per cercare una via d’uscita dalla difficile situazione in cui si trovano, progettano di truffare una ricca ereditiera e salvare così la loro casa. Ma un amore inaspettato aggiunge una serie di complicazioni e rischia di mandare all’aria il loro piano. Diretta da Umberto Carteni (Diverso da chi?), Mica è Colpa Mia è una commedia romantica con Antonio Folletto e Laura Adriani. Dal 1 gennaio 2025.

Wallace e Gromit: le piume della vendetta

Anche i più piccoli saranno accontentati da Netflix con questo nuovo capitolo animato che vede Wallace inventare uno gnomo "intelligente" pronto a sviluppare una mente propria. Quando si scopre che una figura vendicativa del passato potrebbe essere la causa dei loro guai, tocca a Gromit sfidare forze sinistre e salvare il suo padrone. Il rischio, infatti, è che Wallace potrebbe non inventare più niente. Dal 3 gennaio.