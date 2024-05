The Real Housewives di Roma, anticipazioni dell’ultima puntata: guerra o pace?

Roma, 22 maggio 2024 – Ultimo appuntamento con The Real Housewives di Roma in onda questa sera mercoledì 22 maggio su Real Time. Finale di stagione per il docu-reality incentrato sulle vite di sei facoltose amiche/nemiche che vivono nella Capitale. Puntata dopo puntata le sei housewives si cercano, si detestano, si criticano, invidiano ma alla fine stanno sempre insieme. Loro sono Teresa Bolognese imprenditrice immobiliare, Flora Pellino, mamma social e influencer di fashion e life style, Anadela Serra Visconti è una specialista di medicina estetica, Nicoletta Ricca Benedettini, manager finanziaria oggi in pensione, Camilla Ancilotto contessa e artista le sue opere sono esposte da Miami a Tokyo, Vanessa Ciampa, Pr e mamma dal fisico scultoreo. Nel quarto episodio le avevamo lasciate astiose, rivali, pronte a sparlare l’una dell’altra, al termine della giornata fuori Roma organizzata da Anadela nella sua sontuosa villa di campagna a Capalbio.

Anticipazioni quinta puntata

Nell’ultimo episodio della prima stagione, dal titolo “Pace o guerra”, le sei protagoniste si ritrovano a fare i conti con i propri sogni. Cosa desidera una persona che ha già tutto? Progetti magnifici di acquisti stellari potranno mettere a tacere quel bisogno interiore di serenità che solo un aperitivo a base di Franciacorta e sashimi riesce a tirare fuori? Vanessa organizza un evento esclusivo in una location splendida in zona “ztl”, in pieno centro storico e tra gli invitati c’è tutta la Roma che conta, comprese le sei housewives, tutte tranne una: Teresa non è stata invitata e se la lega al dito. Al termine di una seduta di mindfulness di gruppo apparentemente pacificatrice, su una splendida terrazza della capitale, non mancheranno i colpi di scena in quella che è stata la puntata più intrigante di tutta la stagione.

Dove vedere l’ultima puntata

Anche il quinto episodio del docu-reality The Real Housewives di Roma, una produzione di FTM Entertainment di Fatma Ruffini per Warner Bros, andrà in onda questa sera, mercoledì 22 maggio dalle ore 21.20 su Real Time canale 31. Sono cinque in totale gli episodi della prima stagione, disponibili on demand su Discovery+.

Chi è Teresa Bolognese

Teresa Bolognese, tra le sei protagoniste di The Real Housewives di Roma

Teresa Bolognese è una facoltosa, carismatica donna dell’upper class capitolina. Proprietaria della Emeald Group Roma, specializzata nell’ospitalità di lusso, sul suo profilo Instagram spopolano foto a feste esclusive ed eventi glitterati. Sposata con Furio Barbabella, amministratore unico di Conad Smile Roma, Teresa vive in un lussuoso attico nel cuore di Roma, in via del Babuino. Travolgente, prorompente, amante di viaggi e moda, indossa outfit griffatissimi che abbina ai collari dei sui amati volpini Teddy e Chanel. Si definisce “la regina delle tre E: Esigente, Ereditiera, E ho sempre ragione io”.

Seconda stagione?

L’ultimo episodio si conclude con un finale aperto. L’evento organizzato da Vanessa ha creato scompiglio fra le sei amiche, Teresa medita la sua vendetta. Cosa avrà organizzato? E chi è la donna elegantissima che si presenta all’improvviso? Un interrogativo che potrebbe aver lasciato la porta aperta ad una seconda stagione.