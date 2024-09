Prime Video: le serie tv in uscita a settembre

Ecco quali sono le serie in arrivo su Prime Video a settembre 2024. Produzioni originali e titoli già noti che sbarcano sulla piattaforma streaming. A seguire potete leggere la guida con le novità e le relative date di uscita.

El Fin

Disponibile dal 13 settembre, la serie è composta da 6 episodi. Ecco la trama ufficiale: Il giorno in cui avrebbe dovuto verificarsi l'apocalisse, Tomás si risveglia con i postumi della sbornia nel bel mezzo di un'orgia in un negozio di mobili. Qualche mese prima, aveva lasciato la moglie Julia e la figlia Noa con la notizia che il mondo stava finendo, senza più fare ritorno da loro. Ma quando il pianeta che stava per far precipitare il mondo passa davanti alla Terra, senza scontrarsi, e la vita continua senza nessun cambiamento, l’uomo comprende la gravità del suo errore. Ora non gli resta che tentare di riconquistare la sua vita precedente e ottenere il perdono della sua famiglia, tentando di ricostruire un mondo che non è finito, ma che, almeno per lui, non sarà più quello di prima. Nel frattempo, la moglie Julia vede questa come una seconda possibilità e inizia a fare tutto quello che non osava. La figlia Noa, invece, si chiede perché gli adulti insistano nel distruggere il mondo con le proprie mani, senza il bisogno di un pianeta gigante pronto a schiantarsi sulla Terra e decimare la popolazione intera.

Io sono Lillo – Stagione 2

Bisognerà pazientare fino al 19 settembre 2024 per poter vedere i nuovi episodi di “Io sono Lillo”. Negli otto appuntamenti con la serie tv, ritroveremo Lillo Petrolo nei panni di un comico alle prese con l'ombra del suo personaggio più riuscito e, allo stesso tempo, ingombrante, Posaman. Ecco la sinossi della seconda stagione: per merito di Posaman, il supereroe più supereroe di sempre, Lillo si gongola della sua enorme popolarità. Ma sul set americano del prossimo film, scopre che Sergio ha ceduto tutti i suoi diritti d’immagine per un kolossal su Posaman supereroe camorrista.

Immerso nella disperazione più assoluta, tenterà di svincolarsi dal film che finirebbe per porre la parole fine alla sua carriera. A complicare le cose per lui, si aggiungono problemi di identità e di cuore con il ritorno di Marzia direttamente dal Giappone, nuove maledizioni e improvvisi varchi dimensionali. Una serie che fa del suo essere surreale e grottesco il suo punto di forza assoluto e che ne ha decretato il successo della prima stagione. Nel cast troviamo anche Pietro Sermonti, Katia Follesa, Sara Lazzaro, Cristiano Caccamo, Marco Marzocca, Paolo Calabresi e Corrado Guzzanti. Nel mese di settembre ci sarà poi l’ultimo episodio finale di “The Grand Tour: One for the road” (dal 13 settembre) e arriveranno serie tv ben note al grande pubblico. Dal 1 settembre è disponibile la stagione 9 di “The Flash” e la stagione 6 di “Young Sheldon”. Per i più nostalgici, inoltre, segnaliamo la stagione 1 de “I cavalieri dello zodiaco” (dal 1 settembre), de “L’uomo tigre” (dal 15 settembre) e “Ken Il Guerriero” (dal 25 settembre 2024).