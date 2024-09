I film in uscita a settembre su Prime Video

Ecco i film in uscita nel mese di settembre 2024 su Prime Video. Il pubblico abbonato alla piattaforma streaming potrà scegliere la pellicola più adatta tra generi diversi, dall’animazione alla commedia italiana. A seguire potete leggere una guida con i titoli più interessanti in arrivo nelle prossime settimane.

Un mondo a parte

Disponibile dal 2 settembre 2024, il film vede come protagonisti Antonio Albanese e Virginia Raffaele. Scritto da Riccardo Milani, al centro della trama c’è la storia di Michele, un insegnante di una scuola romana che si sente insoddisfatto della sua vita professionale. L’uomo sceglie di dare una svolta alla propria esistenza e si trasferisce in un piccolo paese nel cuore del parco nazionale d'Abruzzo. Il docente, potendo contare sul sostegno della vicepreside Agnese, si ritroverà a tentare ogni cosa possibile pur di mantenere aperta la piccola scuola intitolata a Cesidio Gentile, il poeta e pastore abruzzese noto come "Jurico". Le poche iscrizioni mettono a rischio la realtà e sembrano indicare la soppressione imminente dell’istituto.

Promosso dalla critica, il film ha riscosso anche un ottimo successo al box office incassando ben oltre 7 milioni e 300 mila euro. Apprezzata la trama e le interpretazioni dei due attori principali.

Garfield – Una missione gustosa

Quarto film animato con protagonista il celebre personaggio della serie a fumetti creata da Jim Davis, la pellicola non ha ottenuto il riscontro della critica ma si è comunque comportato bene al botteghino. Se in Nord America ha superato i 91 milioni di dollari, in tutto il mondo la pellicola ha incassato ben 257 milioni di dollari.

La storia raccontata nel film d’animazione vede il pigro e goloso Garfield alle prese con il riavvicinamento con suo padre Vic. Il genitore lo coinvolge in una scatenata avventura: insieme al cane Odie, Vic e Garfield si ritrovano a dover rapinare una fabbrica di latte.

In Italia è uscito al cinema il 1 maggio 2024 ed è su Prime Video dal 6 settembre.

Flaminia

Ecco un’altra produzione italiana con Michela Giraud all’esordio nella regia e protagonista del film. La storia vede Flaminia De Angelis, una ragazza ricca e agiata che sta per sposare il figlio di un diplomatico, pronta a conquistare la vetta della scalata sociale che ha sempre desiderato. Tuttavia, la sua vita perfetta è messa in discussione dall'arrivo di Ludovica, la sorellastra trentenne con disturbi dello spettro autistico. La donna, con la sua personalità complessa, svela le ipocrisie di Flaminia e mette a rischio le imminenti nozze. La convivenza tra le sorelle riaccende sentimenti passati, ma un evento inaspettato minaccia di mettere tutto in discussione.

Se la critica non ha bocciato il film, purtroppo è stato un insuccesso al cinema con circa 169.000 euro in poco più di due settimane dall’uscita nelle sale. Dal 7 settembre arriva su Prime Video.

Hounds of war

La trama verte intorno a un team di mercenari noti come "The Hounds". Terminano nel modo peggiore la propria missione, con un solo sopravvissuto. La squadra è caduta un'ingegnosa trappola mortale, pianificata proprio con lo scopo di ucciderli tutti, uno ad uno. Ma il solo superstite è deciso a pianificare una accurata vendetta…

Tra gli attori protagonisti troviamo Frank Grillo, Robert Patrick e Rhona Mitra. In arrivo il 15 settembre 2024.