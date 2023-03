Paolo Genovese e 'Perfetti sconosciuti': "Porto in scena il lato segreto del cellulare"

Una scena dal film 'Perfetti sconosciuti'

'Perfetti sconosciuti' debutta a teatro. Dal film diventato “cult“ in tutto il mondo, del quale hanno fatto il remake in venticinque Paesi (dalla Russia alla Cina, l’ultimo in ordine di tempo è la Danimarca) – è il film italiano più “imitato“ nel mondo – adesso arriva una pièce teatrale. Scritta dallo stesso autore del film, Paolo Genovese. Che incontriamo al festival Cortinametraggio , la più importante rassegna italiana di corti, che si svolge in questi giorni a Cortina d’Ampezzo. Quali differenze ci saranno fra il film e lo spettacolo a teatro? "La storia è quella: una serie di sorprese, rivelazioni, segreti scomodi, colpi di scena che affiorano dai messaggi del telefonino. Ma teatro e cinema sono mezzi espressivi così diversi da richiedere una grande attenzione nel passaggio. Perfetti sconosciuti è diventato, a teatro, come un unico piano sequenza, nel quale gli attori sono costantemente in scena". Lo smartphone è un’appendice del nostro corpo. Lei, che ha fatto un film su questa ossessione, che cosa ne pensa? "Penso che questa ossessione sia cresciuta ancora. Da quando ho fatto il film, nel 2016, a ora la nostra dipendenza dagli smartphone è cresciuta. Ne facciamo un uso sempre più patologico. Non...