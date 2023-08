‘Paso adelante’, come sono diventati i protagonisti vent’anni dopo

Dopo la scuola c’era giusto il tempo di un boccone e subito scattavamo da tavola. Correvamo dai vicini di casa per orientare il divano il più vicino possibile al televisore. Tutti in silenzio, radunati con gli occhi fissi sullo schermo. Prima c’era l’appuntamento con ‘Dragon Ball’, poi con ‘Paso adelante’ (un passo avanti, in italiano). E allora li spalancavamo per bene quegli occhioni da bambini – o giovani adulti – e già dopo le prime puntate qualcuno pensava che un giorno sarebbe diventato come Lola Fernandez, qualcun altro come Pedro Salvador. Era davvero una piccola fabbrica di sogni. La ricetta? Tanto ballo, i primi amori e un pizzico di dramma. Così per sei stagioni – la prima debuttò in Italia nel 2004 - e 173 episodi (84 in Spagna).

Dopo quasi vent’anni, Netflix ha deciso rispolverarla. E ‘Paso adelante ha mantenuto le promesse: è già nella top ten delle serie-tv più viste su Netflix Italia. Adesso il colosso dello streaming può raccontare le storie degli allievi e dei professori della Scuola di Arti Sceniche Carmen Arranz di Madrid a un’altra generazione. O, forse, sempre alla stessa che, questa volta, si metterà davanti al computer, con un po’ di dolce malinconia.

Tra i protagonisti della serie c’era Mónica Cruz, sorella minore di Penélope, nei panni di Silvia Jáuregui. ‘Paso adelante’ è stato il suo debutto nel mondo della recitazione, nel 2008 è entrata a far parte del cast di Asterix alle Olimpiadi. Nel gennaio 2013 è diventata madre di Antonella, nata da inseminazione artificiale. Oggi ha 46 anni.

Beatriz Luengo interpretava Lola. Dopo la serie tv, ha intrapreso la carriera di cantante prima con il gruppo UPA, poi da solista. Nel 2011 ha scritto un libro: ‘The Muses Awakening’, una raccolta di storie su 12 donne. Ora – 40 anni -, è sposata con Youtel Romero, anche lui star di “Paso adelante” nel ruolo di Pavel, dal quale ha avuto due figli.

Pablo Puyol (Pedro in ‘Paso adelante’), 47 anni, ha proseguito con la carriera di attore in sporadiche apparizione in fiction spagnole. Nel 2005 ha pubblicato un album solista, ‘Déjame’. Vegano, è sposato dal 2022 con l’attrice Beatriz Mur.

Dopo aver lasciato ‘Paso Adelante’, Miguel Ángel Muñoz (Rober nella serie) entra nel cast della serie ‘Mis adorables vecinos’. Nel 2007 è il protagonista della fiction ‘El síndrome de Ulises’. Ha partecipato a Celebrity Masterchef Spagna, dove è stato eletto vincitore. Nel frattempo ha coltivato anche la carriera di musicista, sia con la UPA Band sia come solista. Ha 40 anni.

Silvia Marty, che interpretava Ingrid, ha proseguito la carriera di attrice apparendo in diverse serie spagnole. Nel 2007 ha debuttato al cinema con il film ‘El hombre de arena’. Dopo l’esperienza cinematografica, Silvia (43 anni) è tornata in tv in diverse fiction, oltre a dedicarsi al teatro.