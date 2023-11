‘I Leoni di Sicilia’, chi è Paolo Briguglia: carriera e curiosità

La serie ‘I Leoni di Sicilia’, diretta da Paolo Genovese e tratta dall'omonima saga letteraria di Stefania Auci, ha debuttato il 25 ottobre su Disney+. In tutto sono otto episodi, attualmente disponibili sulla piattaforma. Paolo Briguglia si cala nei panni di Ignazio Florio. Quest’ultimo, all’inizio dell’Ottocento, insieme al fratello Paolo (Vinicio Marchioni), lascia Bagnara Calabra, distrutta da un terremoto. I fratelli Florio si trasferiscono così a Palermo, puntando a fare una scalata sociale. A partire da una piccola bottega di spezie, improvvisata in uno scantinato, diventano dei commercianti di zolfo e sale sempre più affermati. Ottengono ricchezza e successo anche in una tonnara del territorio e in una compagnia di navigazione. A dare un grande slancio all’attività è poi Vincenzo (Michele Riondino), il figlio di Paolo, che si innamora di Giulia (Miriam Leone), una donna forte e intelligente, in contrasto con le rigide regole del tempo. Sarà poi, successivamente, un altro Ignazio Florio (Eduardo Scarpetta) a dare alla famiglia, attraverso un matrimonio con una nobildonna, quella parte di prestigio che ancora mancava alla casata.

Carriera

Paolo Briguglia festeggia il compleanno il 27 maggio. È nato nel 1974. È di Palermo. Ha conseguito la maturità classica. Dopo aver cominciato a studiare Lettere Classiche all’università, si è dedicato completamente alla recitazione. È andato a Roma e si è diplomato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Ha recitato in vari spettacoli e pellicole di pregio, diretto da registi rinomati.

Cinema

Tra i film in cui ha recitato Briguglia ricordiamo ‘I cento passi’ di Marco Tullio Giordana (2000); ‘El Alamein - La linea del fuoco’ di Enzo Monteleone (2002); ‘Paz!’ di Renato De Maria (2002); ‘Buongiorno, notte’ di Marco Bellocchio (2003); ‘Ma quando arrivano le ragazze?’ di Pupi Avati (2005); ‘La terra’ di Sergio Rubini (2006), ‘Basilicata coast to coast’ (2010) per la regia di Rocco Papaleo.

Televisione

Negli anni successivi, Briguglia è apparso anche sul piccolo schermo, in film per la tv e miniserie: ‘La buona battaglia - Don Pietro Pappagallo’, ‘Giovanni Falcone - L'uomo che sfidò Cosa Nostra’ ‘Il figlio della luna’, ‘Era mio fratello’, ‘Caravaggio’, ‘Il giudice meschino’, ‘Tutto può succedere 2’, ‘Il cacciatore’, ‘Non mentire’. Recentemente, ha preso parte a serie come ‘Le indagini di Luisa Lobosco’ con Luisa Ranieri e ‘Solo per passione - Letizia Battaglia Fotografa’ con Isabella Ragonese. Insieme a Giusi Battaglia, ha presentato lo show culinario ‘Ci vediamo al bar - Sapori di Sicilia’ su Food Network.

Vita privata

Rispetto alla sua vita privata, Paolo Briguglia è riservato e discreto. È noto, però, che da anni al suo fianco c’è Alessandra Traina, scenografa palermitana. I due artisti si sono incontrati nel 2006 e si sono sposati sette anni dopo. Alle nozze, celebrate con rito civile in una masseria di Polizzi Generosa, alle porte del capoluogo siciliano, erano presenti anche le figlie Carla e Nora.