Chi è Gaia Messerklinger, Moana in ‘Supersex’

Da quando è uscita la nuova serie ‘Supersex’ su Netflix si parla molto non solo delle vicende del protagonista su cui sono incentrati i sette episodi – il pornodivo Rocco Siffredi – ma anche degli interpreti principali. Accanto ad Alessandro Borghi, che ha interpretato Siffredi, si è distinta Gaia Messerklinger nelle vesti di Moana Pozzi. In ‘Supersex’ si ripercorre la storia personale, oltre che professionale, di Rocco, che nell’arco della sua carriera ha incontrato personaggi ben impressi nell’immaginario collettivo, come appunto Moana, scomparsa nel 1994.

Moana Pozzi

Nelle interviste rilasciate sulla serie, Gaia Messerklinger ha spiegato di essere stata colpita in particolare dalla sessualità complessa e dal sorriso enigmatico che caratterizzavano questa figura, piena di molte sfaccettature. Per questa parte, come ha raccontato Messerklinger, l’attrice ha preso qualche chilo e indossato una protesi per il seno modellata secondo un calco del suo busto, in modo che aderisse in maniera naturale. L’attrice, sul set, si è trovata molto bene con Alessandro Borghi, che secondo lei è dotato di grande bravura, è un caposquadra e, allo stesso tempo, si mostra accogliente nei confronti degli altri colleghi.

Biografia

Gaia Messerklinger è originaria di Moncalieri, alle porte di Torino. È nata sotto il segno del Capricorno, l’8 gennaio. Classe 1989, ha origini austriache, come suggerisce il cognome. Si è laureata in Giurisprudenza. Della sua vita privata si sa poco. Ha iniziato presto a muovere i suoi primi passi nello spettacolo. Sua madre dirigeva una compagnia teatrale. Parallelamente Gaia ha studiato danza. Crescendo ha partecipato ad alcuni famosi spot pubblicitari. I suoi primi lavori per la tv sono state piccole parti in: ‘Zodiaco’ ‘Il bene e il male’ ‘Nebbie e delitti’ ‘Mia madre’ ‘Don Matteo’ ‘Fuoriclasse’ ‘Camera Café’

Popolarità

Prima di arrivare al ruolo di Moana Pozzi in ‘Supersex’, in cui ha recitato accanto ad Alessandro Borghi e ad Adriano Giannini, Gaia Messerkinger si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie ad altre serie e soap di successo: ‘CentoVetrine’ (2013) ‘Le tre rose di Eva’ (2013) ‘Sacrificio d'amore’ (2017-2018) ‘Non dirlo al mio capo’ (2018) ‘Nero a metà’ (2018) ‘Il paradiso delle signore’ (2019) ‘L'Alligatore’ (2020) ‘Cops 2 - Una banda di poliziotti’ (2021) ‘Le indagini di Lolita Lobosco’ (2021) ‘Cuori’ (2021-in corso) ‘Maria Corleone’ (2023) ‘I fantastici 5’ (2024)

Cinema

Gaia Messerklinger ha al suo attivo anche film per il cinema: ‘Natale a 4 zampe’ (2012) ‘Fuga di cervelli’ (2013) ‘Family Girl’ (2014) ‘Non è un paese per giovani’ (2016) ‘L'amore rubato’ (2016) ‘Amore Cane’ (2020) ‘Tutti a bordo’ (2022)