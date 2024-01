La guida alle serie tv più attese del 2024

Il 2024 è iniziato da poco ma sono numerose le serie tv che ci faranno compagnia nei prossimi mesi e molto sono già state annunciate. Parliamo di novità assolute o di nuove stagioni attese da parte del grande pubblico. Proviamo a fare un po’ di chiarezza con i titoli in arrivo prossimamente, iniziando da quelli che – sulla carta – hanno più appeal.

Serie TV 2024 - Crediti iStock Photo

Partiamo da 'True Detective: Night Country', la quarta stagione della serie tv acclamata sarà disponibile su Sky a partire dal 15 gennaio 2024. Un nuovo cast, una storia inquietante e un nuovo mistero. Gli episodi saranno ambientati tra i ghiacci dell’Alaska e vedranno come protagonista Jodie Foster alla prese con un inquietante crimine: sei uomini che lavorano all’interno della Base di Ricerca Artica spariscono senza lasciare tracce. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Jodie Foster) e Evangeline Navarro (Kali Reis) dovranno rispolverare un vecchio caso, prima che il ghiaccio, sciogliendosi, riporti in superficie gli orrori del passato. Atmosfere e una trama che assicurano tensione e colpi di scena per l’attesissimo nuovo capitolo di questo fortunato (e acclamato) franchise. Pochi giorni dopo sarà disponibile su Netflix, dal 18 gennaio, 'Skam Italia 6', la sesta stagione dell’amata serie che torna con una nuova ma già conosciuta protagonista: Asia. Dal 26 gennaio 2024 arriva anche 'Masters of the Air', con Austin Butler, Barry Keoghan, Ncuti Gatwa, Callum Turner e Raff, il figlio di Jude Law. Verrà raccontata la storia del Centesimo Gruppo Bombardieri delle forze aeree USA durante il secondo conflitto mondiale. Sarà Apple TV ad accogliere il terzo capitolo di Band of Brothers. Austin Butler sarà il protagonista nei panni del maggiore Gale Cleven. A maggio e giugno 2024 – quindi suddivisa in due parti distinte- ecco 'Bridgerton 3', con una nuova stagione incentrata sull'amore tra Penelope e Colin. Una storia che farà certamente scalpore e appassionerà il pubblico legatissimo a questa serie in costume. E per Colin non sarà facile conquistare il cuore dell’amata… Entro la fine del 2024 dovrebbe arrivare anche mercoledì 2, probabilmente rilasciata nel periodo imminente a Halloween, se i piani di lavorazione coincideranno. Se nella prima stagione di questo spin-off de La Famiglia Addams, mercoledì (interpretata da Jenna Ortega) aveva sconfitto il mostro che seminava il terrore alla Nevermore Academy, in questi nuovi episodi la giovane si ritroverà a combattere con altre creature maligne e a litigare con la propria famiglia. Bocche cucite e poche indiscrezioni sono emerse in merito alla lavorazione di questa serie tv. Sempre nel 2024 dovrebbe concludersi definitivamente 'You' con la sua quinta stagione. Joe Goldberg torna ad essere protagonista nei panni di uno stalker che non sembra trovare “pace” ai suoi deliri. L’uomo tornerà a New York City, dove tutto ha avuto inizio. Anche se Joe ha ormai trovato la serenità con Kate, che conosce molti dei suoi segreti più oscuri, rivedremo delle vecchie conoscenze. Stando alle anticipazioni, qualcuno che già abbiamo conosciuto tornerà a tormentarlo. Di chi si tratterà? In onda probabilmente da noi probabilmente su Sky, arriverà anche 'The Penguin'. Colin Farrell torna a vestire i panni (e il make up) del più temibile boss di Gotham, come ha già fatto nel film The Batman del 2022. Sono stati ordinati otto episodi, pronti a raccontare, con analisi psicologica e nei minimi dettagli, l'ascesa di Oswald Cobblepot (il celebre Pinguino nemico di Batman) ai vertici della malavita della città. Ecco, a seguire, l’arrivo di altre serie in base alla piattaforma streaming o al canale che le trasmetterà. Su Disney+, c’è molta curiosità su Balenciaga, la serie in 6 episodi che racconta la storia del celebre stilista spagnolo. Invece, poco dopo, dal 25 febbraio 2024, arriverà lo spin-off di 'The Walking Dead: The ones who live'. Nei mesi a seguire assicurato anche il ritorno di Jeremy Allen White, volto indimenticabile di Shameless e ora protagonista di The Bear 3. Novità e ritorni anche su Sky. Arriva la prima serie tv scritta e diretta dai fratelli D’Innocenzo: Filippo Timi è il protagonista di 'Dostoevskij', storia di un poliziotto e dell’indagine che lo coinvolge. Poi è in uscita la seconda stagione di 'Call my agent', remake dell’originale francese, e a febbraio debutterà 'Un amore' con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti. Occhi puntati anche all’estate quando tornerà con la seconda stagione (dopo il boom dell’esordio) House of the Dragon, prequel de Il Trono di Spade. Passiamo ora a Prime Video con le serie tv più attese. Dal 26 gennaio troveremo Nicole Kidman come protagonista di 'Expats', dramma ambientato a Hong Kong. Curiosità (e qualche timore) per 'Mr. & Mrs. Smith' con Donald Glover nella parte che fu di Brad Pitt, disponibile da febbraio. Ad aprile sarà il turno di 'Fallout', serie tratta dall’omonimo videogioco e ambientata in un futuro apocalittico. Senza una data precisa è stata annunciata anche la nuova stagione di 'Citadel: Diana'. Confermati 'Blade Runner 2099', sequel del film Blade Runner 2049 di Ridley Scott e la quarta stagione di 'The Boys'. Su Netflix a gennaio arriverà la storia di 'Griselda', con Sofia Vergara nei panni di una famigerata narcotrafficante colombiana. Non ha ancora una data precisa ma dovrebbe arrivare entro l’anno anche 'Squid Game 2'. Sempre prevista a breve anche 'Emily in Paris 3'. Tra le novità vi segnaliamo 'Avatar: La Leggenda di Aang', disponibile dal 22 febbraio. Tra le produzioni italiane, c’è curiosità per 'Supersex' con Alessandro Borghi nei panni di Rocco Siffredi. L’anteprima sarà al Festival di Berlino. Poi arriverà 'Il Gattopardo' con Kim Rossi Stuart e Deva Cassell, tratto dal celebre romanzo di Tomasi Di Lampedusa. E, infine, 'La legge di Lidia Poet 2'. che ha riconfermato tutto il cast, inclusa – ovviamente – la protagonista Matilda De Angelis. Non dimentichiamo le serie Rai. A breve sarà trasmesso 'La lunga notte – La caduta del Duce' – protagonista Alessio Boni – sulla caduta del Fascismo, e la miniserie 'Mameli' su Goffredo Mameli. Torna Sabrina Ferilli, protagonista della serie 'Gloria', la storia e le avventure di un’attrice sul viale del tramonto che tenta il ritorno sulle scene. E come non citare 'Mare fuori 4' disponibile prima su Raiplay e poi su Rai 2. Infine i nuovi episodi di 'Don Matteo 14', 'Màkari 3 'e 'Studio Battaglia 2'. Per concludere, su Mediaset, segnaliamo Raoul Bova protagonista de 'I Fantastici 5' che racconta le vicende di atleti paralimpici. Torna Gabriel Garko, accanto ad Anna Safroncik in 'Se potessi dirti addio'. Poi è la volta di 'Bardot' – La serie che porterà sul piccolo schermo la vita dell’amata attrice francese. Infine Francesca Chillemi e Can Yaman torneranno con 'Viola come il mare 2'.