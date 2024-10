San Giovanni da Capestrano: profilo del Santo del giorno, 23 Ottobre

Il 23 ottobre la Chiesa Cattolica celebra San Giovanni da Capestrano, un frate francescano noto per il suo ardente zelo missionario e la sua dedizione alla riforma della Chiesa. Nato nel 1386 a Capestrano, nell'Abruzzo, Giovanni da Capestrano è una figura emblematica del XV secolo, periodo in cui la sua attività ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della Chiesa.

La vita e le opere di San Giovanni

San Giovanni da Capestrano iniziò la sua carriera come legista e governatore di Perugia, ma una serie di eventi, inclusa una prigionia durante una guerra con Malatesta, lo portarono a una profonda conversione spirituale. Dopo il suo rilascio, entrò nell'Ordine dei Frati Minori, dove fu discepolo di San Bernardino da Siena. La sua vita fu segnata da un intenso apostolato: predicò in tutta Europa, dalla Polonia alla Francia, dall'Italia alla Bosnia, contribuendo alla riforma della Chiesa e alla lotta contro le eresie del tempo.

Il contributo alla riforma della Chiesa

Il ruolo di San Giovanni nella riforma della Chiesa fu cruciale. Egli fu un fervente promotore della riforma dell'Ordine Francescano e lavorò instancabilmente per il rinnovamento spirituale e morale dei frati, insistendo sulla povertà e sulla stretta osservanza delle regole monastiche. La sua influenza si estese anche al di fuori dell'ordine, promuovendo la riforma ecclesiastica attraverso la predicazione e l'esempio personale.

Curiosità e miracoli

La vita di San Giovanni da Capestrano è ricca di episodi straordinari e miracoli. Si narra che avesse il dono della profezia e della guarigione. Un episodio celebre è la sua partecipazione alla Battaglia di Belgrado nel 1456, dove, nonostante l'età avanzata, guidò un esercito contro gli invasori ottomani, ottenendo una vittoria decisiva. Questo evento accrebbe enormemente la sua fama e il suo culto si diffuse rapidamente in tutta Europa.

La celebrazione di San Giovanni da Capestrano nel mondo

San Giovanni da Capestrano è venerato in molti paesi del mondo. In Italia, la sua festa è particolarmente sentita in Abruzzo, sua terra natale. Negli Stati Uniti, è considerato il patrono dei cappellani militari, riconoscendo il suo ruolo di leader nella Battaglia di Belgrado. Inoltre, è celebrato in numerosi paesi dell'Europa orientale, dove le sue missioni contribuirono a rafforzare la fede cattolica durante un periodo di grandi turbamenti religiosi.

In conclusione, San Giovanni da Capestrano rimane una figura di spicco nella storia della Chiesa, un esempio di fede vissuta con ardore e dedizione. La sua eredità continua a ispirare fedeli in tutto il mondo, celebrando il suo impegno per la pace, la giustizia e la fede cristiana.