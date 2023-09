Mark Emms: chi è il nuovo fidanzato di Bella Thorne

Roma, 11 settembre 2023 – Produttore cinematografico e televisivo di Bad Vegan, Mark Emms è anche il comproprietario dell’hotspot The Mulberry Bar a New York, locale di tendenza nella Grande Mela. Lui e Bella Thorne avrebbero cominciato una relazione dopo il loro primo incontro, avvenuto circa 9 mesi fa ad Ibiza in occasione del compleanno di Cara Delevingne, cui erano entrambi invitati. La stessa ex star Disney avrebbe dichiarato che si è trattato di un colpo di fulmine.

Chi è Mark Emms

Mark Emms è un imprenditore di enorme successo la cui carriera ha avuto inizio con la fondazione nel 2008 della sua prima società, la Fire Global Media Productions. Emms è attualmente fondatore e CEO della casa di produzione Emms Productions e di Eastern Road Films LLC. Proprio con l’Emms Productions ha realizzato il celebre documentario Bad Vegan, che narra la storia della proprietaria di un ristorante vegano che ha compiuto diversi illeciti tramite il proprio locale, Sarma Melngailis. Si tratta di una produzione di Library Films, una serie di documentari molto originale realizzati in quattro parti. Il locale di cui Emms è comproprietario, The Mulberry Bar, è un punto di ritrovo parecchio noto a New York in cui è possibile prenotare una postazione per svolgere attività lavorative online. Ma gli interessi e le attività di Emms non si fermano qui, espandendosi di fatto in diversi campi, dalla produzione musicale all’organizzazione di eventi. Nel corso della sua carriera ha lavorato per varie produzioni importanti, tra cui Lionsgate, Spotify, Netflix, YouTube e Microsoft. Dopo anni di lavoro nel mondo dello spettacolo, si stima che Emms abbia un patrimonio netto stimato di circa 1 milione di dollari.

L’annuncio del matrimonio

L’attrice e scrittrice ha dato l’annuncio nel corso di un’intervista a Vogue: Mark Emms le ha fatto la proposta lo scorso 13 maggio, in California, donandole un anello con diamante taglio smeraldo da oltre 10 carati. La coppia convolerà quindi a nozze, come preannunciato anche da un post social pubblicato dall’attrice insieme al fidanzato (e all’anello di fidanzamento). Si prevede che la cerimonia avverrà nella campagna inglese, da cui Emms proviene; l’attrice ha anche dichiarato che avrà bisogno di almeno 4 abiti, probabilmente firmati Dior o Schiaparelli vintage.

La fine della storia con l’ex Benji Mascolo

Pare che la Thorne, ad un anno dalla storia finita con l’ex cantante dei Benji & Fede, abbia di nuovo ritrovato l’amore. La storia con Benjamin Mascolo aveva suscitato molto clamore, specie perché i giovani, conosciutisi nel 2019 nella splendida location del lago di Como, avevano in progetto di sposarsi. A giugno 2022, dopo tre anni di relazione, i due hanno però annunciato la rottura quando il mondo attendeva la notizia di un fidanzamento ufficiale. Mascolo aveva dichiarato con un post su instagram: “La nostra storia è una delle tante che finiscono ogni giorno, lasciando spazio a belle unioni e promesse tra persone, è il ciclo naturale della vita e io l’ho pienamente accettato […]. Auguro solo il meglio a questa persona e le starò sempre vicino.”