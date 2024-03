Lolita Lobosco 3: il cast e le anticipazioni della prima puntata. Cosa ci aspetta

Roma, 4 marzo 2024 – Torna oggi, lunedì 4 marzo, in prima serata la terza stagione della serie tv ‘Le indagini di Lolita Lobosco’ con protagonista Luisa Ranieri. Nella terza stagione, Lolita continua le sue investigazioni e la ricerca della giustizia, a capo di una squadra di soli uomini. Fascino, intelligenza, intuito le permetteranno ancora una volta di vincere pregiudizi nei confronti delle donne al comando. "Un giallo con l’innesto del family dramedy: c'è tutto in Lolita Lobosco, al 1° posto nella Top 20 delle serie italiane. La più iconica delle nostre donne investigatrici, una figura leggiadra e acuta che si muove in una Bari luminosa", il commento di Maria Pia Ammirati, direttrice di RaiFiction.

Le indagini di Lolita Lobosco 3, Rai1: Luisa Ranieri tra Jacopo Cullin (sinistra) e Giovanni Ludeno

In onda in prima visione su Rai 1 da stasera alle ore 21:30 “Le indagini di Lolita Lobosco 3, quattro episodi inediti della durata di un’ora e 45 minuti. In onda oggi lunedì 4 marzo (in contemporanea su RaiPlay.it), la prima puntata si intitola: Volo pindarico. La serie, liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, è disponibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay, la prima puntata è già on demand.

La fiction è diretta in questa nuova stagione da Renato De Maria che, prende il posto di Luca Miniero, regista delle prime due edizioni. Nel cast sono confermati Lunetta Savino (nei panni di Nunzia, mamma di Lolita), Bianca Nappi (pm amica del cuore della poliziotta). New entry dei nuovi episodi è Daniele Pecci nei panni di Leon (vedovo con tre figlie, si trasferisce a Bari dopo il lutto). Nuove indagini, nuovi amori? Prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti, marito di Luisa Ranieri, la terza stagione ci presenta Lolita alle prese con nuove avventure e con un inaspettato incontro che metterà alla prova le sue convinzioni sull’amore, dopo le delusioni sentimentali delle sue relazioni passate.

Lolita (Luisa Ranieri) decide di rinnovare il suo brevetto da paracadutista e proprio mentre raggiunge il campo di volo, assiste a un terribile incidente: il paracadute di una giovane donna non si apre e il lancio finisce in tragedia. Lolita si precipita sul luogo dello schianto e quasi subito emergono diverse incongruenze sulla dinamica della caduta e, anche sulla vita della ragazza, cittadina tedesca che mettono in guardia la poliziotta. Nel frattempo, Lolita conosce Leon (Daniele Pecci), vedovo con tre figlie, è un affascinante gallerista che la colpisce e la spiazza con il suo modo di essere limpido e solido. Lolita si chiede se può essere lui l'uomo giusto, ma presto scopre che la vita di Leon è più complicata di quanto possa sembrare. Mentre Nunzia (Lunetta Savino), affronta il trasloco nella nuova casa. Antonio Forte (Giovanni Ludeno) e Lello Esposito (Jacopo Cullin), sono impegnati con i propri familiari: il primo con la laurea di Porzia (Claudia Lerro), il secondo con l'imminente nascita dei gemelli. Tutto sembra andare per il meglio, ma inaspettata, a turbare la ritrovata serenità di Lolita, arriva una telefonata.

Luisa Ranieri - interpreta Lolita Lobosco

Daniele Pecci – Leon

Giovanni Ludeno – Antonio Forte

Jacopo Cullin – Lello Esposito

Bianca Nappi – Marietta

Giulia Fiume – Carmela Lobosco

Camilla Diana – Caterina

Claudia Lerro – Porzia

Daniela Virgilio – Beatrice Cavalli

Donata Frisini – Santa

Francesco De Vito – Prof. Introna

Aldo Ottobrino – Petresine

Vincenzo De Michele – agente Scivittaro

Gian Piero Rotoli – agente Silente

Giovanni Trombetta – agente Calopresti

Vanni Bramati – Calogero Avitabile

Maurizio Donadoni – Trifone

Nunzia Schiano – Andreina

Mario Sgueglia – Angelo

Lunetta Savino – Nunzia Lobosco

In onda in prima serata (ore 21:30), salvo cambi di programmazione, ecco i titoli dei prossimi episodi della terza stagione delle “Indagini di Lolita Lobosco”: il secondo episodio ‘Se vuoi morir’ andrà in onda lunedì 11 marzo. Il terzo episodio si intitola ‘Terrarossa’, in onda lunedì 18 marzo. Infine chiude la stagione, lunedì 25 marzo, il quarto episodio dal titolo ‘Un brutto affare’.