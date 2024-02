John Travolta compie 70 anni: dalla Febbre del Sabato Sera al Ballo del Qua Qua

John Travolta compie 70 anni. L'attore americano è infatti nato il 18 febbraio 1954. Un traguardo importante per quello che è a tutti gli effetti un simbolo del cinema mondiale e un'icona di stile.

Un po' meno dopo le polemiche che sono seguite al siparietto dell'attore all'ultimo Festival di Sanremo, ma una carriera così monumentale non può essere messa in ombra da un singolo episodio.

Una carriera cominciata nel 1977 con quello che sarebbe diventato nel giro di poco tempo un film di culto: 'La febbre del sabato sera', che gli è valso la candidatura all'Oscar come miglior attore protagonista. L'anno dopo ecco un'altra pellicola - all'epoca i film erano veramente su pellicola - che ancora oggi è una pietra miliare: 'Grease'. John Travolta e Olivia Newton-John diventano due star di livello assoluto.

Nella carriera dell'attore americano i film da ricordare sono numerosi: 'Blow Out', 'Staying Alive', 'Senti chi parla' e 'Senti chi parla 2', 'Due come noi', per citarne solo alcuni. FIno al 1994, quando Quentin Tarantino lo lancia nell'Olimpo moderno con 'Pulp Fiction'. Quella del ballo con Uma Thurman è una delle scene che hanno segnato la cinematografia mondiale degli ultimi trent'anni. Un momento che è rimasto e rimarrà scolpito per sempre nella mente di moltissimi appassionati di cinema.

Dopo 'Pulp Fiction', John Travolta è stato protagonista di un'altra quarantina di film. Questa lunga carriera lo ha fatto diventare un mito assoluto del cinema e della tv in tutto il mondo. Anche per questo motivo le polemiche che sono seguite alla sua esibizione con il Ballo del Qua Qua al Festival di Sanremo 2024 hanno spiazzato i fan di tutto il mondo.

Oggi John Travolta compie 70 anni e, a giudicare anche dagli ultimi film ai quali ha partecipato, non ha la minima intenzione di abdicare al ruolo di protagonista della scena cinematografica mondiale.