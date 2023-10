In uscita su Prime Video ‘Addio al nubilato 2’: prima puntata, cast e trama

Roma, 16 ottobre 2023 – Martedì 17 ottobre su Prime Video debutta il sequel di ‘Addio al Nubilato’. Ritroviamo le quattro protagoniste del primo capitolo – Laura Chiatti, Antonia Liskova, Jun Ichikawa e Chiara Francini – in ‘Addio al nubilato 2 – L’isola che non esiste’, prodotto da Minerva Pictures in collaborazione con Rai Cinema.

Trama

Questa volta le quattro donne si trovano coinvolte in un inaspettato viaggio on the road e successivamente, in modo del tutto imprevedibile, si ritrovano a gestire una casa-famiglia. Tutto inizia quando Eleonora (interpretata da Antonia Liskova) viene lasciata all'altare. Per lei, niente luna di miele, ma un lungo viaggio per onorare l'ultima richiesta di suo padre prima di morire: seppellire una piccola parte delle sue ceneri in un terreno al confine con la Slovenia.

Al suo fianco ci sono le sue inseparabili amiche Vanessa (Chiara Francini), Linda (Laura Chiatti) e Akiko (Jun Ichikawa). Durante questo viaggio tutto al femminile, approdano in una piccola casa-famiglia a Gorizia, che si chiama L’isola che non esiste. Lì si trovano ad affrontare una serie di adolescenti, compreso un giovane immigrato senegalese. In questo contesto, scoprono nuovi aspetti delle loro personalità che non avrebbero mai immaginato.

L’idea

Apolloni, regista romano classe 1974, ha spiegato che, per realizzare il sequel di ‘Addio al nubilato’, è partito da una domanda. Si è chiesto cosa potrebbe accadere facendo incontrare le quattro protagoniste con dei bambini e ragazzi che vivono in una casa-famiglia. È un tema che sta a cuore al regista, che lo conosce molto bene. “Sono stato adottato e non ho mai conosciuto i miei veri genitori. Pertanto, so cosa significa”, ha spiegato Apolloni. All’interno del film, poi, sono trattati vari temi come la maternità, la famiglia e l'inclusione, il tutto affrontato con uno sguardo delicato.

Backstage

Chiara Francini, durante un'intervista, ha sottolineato l'importanza del legame tra i quattro personaggi femminili principali. Secondo l’attrice il quartetto funziona perché c'è un’autentica amicizia tra le protagoniste, una vera sorellanza, e quando lei e le sue colleghe hanno riso, era tutto vero, non si trattava solo di mere esigenze dettate dal copione.

Francini interpreta Vanessa, che porta un sarcasmo caustico tipico e originale a questa commedia. Il suo rapporto con i bambini è stato fantastico, sono semplici e complessi allo stesso tempo, con una capacità d'azione molto diversa da quella degli adulti e molto più sincera.

Antonia Liskova ha aggiunto che è stato davvero divertente vedere come gli adulti sul set siano stati influenzati dai bambini e si siano ritrovati a metterci al loro livello, persino quando discutevano di argomenti importanti.