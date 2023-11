Torna al cinema ‘Il Grande Lebowski’ in versione restaurata

Fin dal 1998, anno della sua uscita, il film ‘Il Grande Lebowski’, scritto e diretto dai fratelli Joel ed Ethan Coen, ha fatto molto parlare, fino a diventare una vera e propria icona cinematografica. Da poco la pellicola è tornata sul grande schermo, in versione restaurata in 4K. Il progetto è stato curato da Universal Pictures. La distribuzione è della Cineteca di Bologna nell’ambito dell’iniziativa intitolata 'Il Cinema Ritrovato'.

Trama

La trama del film ruota attorno a Jeffrey Lebowski, soprannominato The Dude (in italiano Drugo’, interpretato da Jeff Bridges), un appassionato di bowling e un individuo molto rilassato che viene coinvolto in una serie di eventi complicati dopo che un gruppo di teppisti confonde lui con un altro uomo di nome Lebowski, un miliardario. ‘Dude’ si ritrova coinvolto in un rapimento, intrighi, e una serie di situazioni assurde, il tutto mentre cerca di vivere la sua vita con il minimo sforzo possibile. Il film è noto per i suoi dialoghi eccentrici, la sua colonna sonora distintiva e le performance memorabili del cast che include, oltre a Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman e John Turturro.

Curiosità

‘Il Grande Lebowski’ è stato ispirato dalle storie investigative di Raymond Chandler. L’abbigliamento e gli accessori di Lebowski sono diventati iconici al pari del personaggio. Sembra che molti pezzi siano stati presi direttamente dal guardaroba del protagonista, Bridges, che in molte scene indossa sandali e maglioni di sua proprietà. Nel 2019, sull’allora Twitter, che oggi è X, Bridges fece la sua apparizione nei panni di Dude/Drugo. I follower, lì per lì, hanno sperato che si trattasse di un assaggio di un possibile sequel. Tuttavia, in seguito, si è scoperto che si trattava di uno spot pubblicitario. Sempre quattro anni fa, tuttavia, è stato realizzato uno spin-off dedicato al personaggio di Jesus Quintana, interpretato da Turturro (‘Jesus Rolls – Quintana è tornato!’). Nel cast, tra gli altri, c’erano anche Bobby Cannavale, Christopher Walken e Susan Sarandon. ‘Il Grande Lebowski’ è rimasto impresso nell’immaginario collettivo anche per i suoi dialoghi. Tra le citazioni diventate famose e virali anche sui social, a partire dal mantra esistenziale di Lebowski: “Prendila come viene”. C’è anche quella tratta dal monologo di Elliott: “A volte si incontra un uomo che è l’uomo giusto al momento giusto nel posto giusto, dove deve essere”. Come dimenticare, poi, il famoso tappeto di Drugo, tutto rovinato, ma essenziale per lui, perché dà “un tono all’ambiente”.