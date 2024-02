Gloria con Sabrina Ferilli: trama e anticipazioni della seconda puntata della fiction Rai

Roma, 26 febbraio 2024 – La fiction di Rai1 "Gloria" racconta la storia di Gloria Grandi, interpretata da Sabrina Ferilli, ex-diva del cinema degli anni ‘90 che vede la sua carriera sempre più in declino ed è disposta a scendere a compromessi pur di tornare ai fasti di un tempo. Tra intrighi, colpi di scena e verità nascoste che sembrano venire a galla nella seconda puntata, la protagonista sarà messa a dura prova. L'attrice teme di perdere tutto il sostegno di chi le sta vicino, compreso l'affetto del suo ex marito Alex. Insieme a Ferilli, nel cast brillano Massimo Ghini nel ruolo di un manager che insegue le ragazze ma non può fare a meno di Gloria ed Emanuela Grimalda straordinaria nei panni dell’assistente tuttofare.

Fiction leggera, divertente che mette l’accento sui pericoli del divismo, la prima puntata di “Gloria” di Fausto Brizzi prodotta da Eagle Pictures, andata in onda lunedì 19 febbraio su Rai1 ha vinto gli ascolti della prima serata con 4 milioni 39mila spettatori con il 22.7% di share. In particolare il primo episodio della serie tv che segna il ritorno sulla rete ammiraglia di Sabrina Ferilli ha realizzato 4 milioni 510mila spettatori (22.5%) e il secondo 3 milioni 506 mila (22.8%).

Nella prima puntata su consiglio del suo agente Manlio, Gloria decide di dire una bugia per riaccendere i riflettori su di lei: spacciare una cisti per una macchia sospetta con l’obiettivo di attirare l’attenzione dei giornali su di lei e rimettere così in luce il suo talento. Il castello di bugie però rischia di crollare. Nel terzo episodio "Segreti e bugie" (il primo della seconda puntata), Manlio, convince Gloria a proseguire nel suo inganno, per trarne più vantaggi possibili. Per non porre fine alla bugia, chiede aiuto a un social media manager. Inoltre, l'agente inizia a frequentarsi con Lucilla, una giovane attrice in cerca di fortuna nel mondo dello spettacolo.

Il quarto episodio, intitolato "Inganni", il secondo e ultimo della prossima serata. Gloria è in preda ai sensi di colpa, ma ha paura che svelando il suo segreto possa perdere tutto. L'attrice teme di restare sola e di non poter più contare sul sostegno di chi le sta accanto, incluso l'ex marito Alex a cui si è riavvicinata da poco. La situazione si fa ancora più difficile quando il fratello di Gloria, Sergio, scopre tutto. Il castello di bugie inizia a sgretolarsi.

La seconda puntata di Gloria va in onda lunedì 26 febbraio, alle 21.30 su Rai 1. La miniserie è composta da tre puntate, suddivise in due episodi ciascuna. Diretta da Fausto Brizzi, Gloria è in onda ogni lunedì in prima serata su Rai1, gli ultimi due appuntamenti con la prima stagione della fiction sono lunedì 26 e martedì 27 febbraio 2024. E’ visibile in streaming in diretta e on demand su RaiPlay, Rai Premium propone le repliche.