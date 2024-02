‘Gloria’ con Sabrina Ferilli: quando inizia, trama, e cast della serie tv Rai

Sabrina Ferilli torna in prima serata su Rai 1 come protagonista dell’attesissima serie tv Gloria, sei episodi all’insegna della commedia all’italiana in cui l’attrice si cala nei panni di un’ex star del cinema che vuole tornare a brillare. Sabrina Ferilli interpreta il ruolo di Gloria Grandi: una vera diva, un'adorabile bugiarda con una naturale propensione verso il melodramma e l'eccesso, un personaggio a metà tra dramma e comicità, narcisismo e fragilità.

Ad affiancare Sabrina Ferilli, un cast di attori amatissimi a partire da Massimo Ghini con il quale la popolare attrice romana ricrea una coppia cinematografica e televisiva inossidabile. Tra gli altri nomi: Sergio Assisi, Emanuela Grimalda, Martina Lampugnani, Luca Angeletti. Mentre alla regia troviamo Fausto Brizzi. Gloria è una produzione Eagle Pictures in collaborazione Rai Fiction.

Quante puntate conta la prima stagione della fiction? La storia si dispiega nell’arco di tre prime serate per sei episodi, Gloria andrà in onda lunedì 19 febbraio e poi 26 e 27 febbraio su Rai 1. Dove vedere la serie in streaming? Trattandosi di una fiction Rai, le puntate si teovano sulla piattaforma RaiPlay. La scrittura dei sei episodi è di Roberto Proia, di Fausto Brizzi e Paola Mammini.

Gloria Grandi (Sabrina Ferilli), una delle grandi dive del cinema italiano, è fermamente convinta che il suo enorme talento sia sprecato per la serialità televisiva che, ormai da qualche anno, padroneggia con grande eleganza. Vuole tornare al cinema, quello con la C maiuscola, e pensa che, una volta abbandonata la tv, tornerà di nuovo a essere una protagonista sul grande schermo. Gloria non sarà da sola in questo percorso di ritorno al successo. La figlia Emma, l’ex marito Alex (Sergio Assisi) e l’assistente Iole (Emanuela Grimalda) saranno al suo fianco per consigliarla e sostenerla. I progetti di Gloria però trovano mille ostacoli, sarà il suo manager Manlio (interpretato da Massimo Ghini), a proporle un inganno per farla rientrare nel mondo delle star del cinema. Funzionerà? E cosa farà Gloria, scenderà a compromessi per tornare al successo?

Gloria (Sabrina Ferilli) - Gloria Grandi è una star in disarmo. La colpa è del suo agente, dei produttori, del pubblico, delle sue colleghe meno brave ma con i contatti giusti. Gloria è ancora bellissima ma nel tempo i suoi difetti si sono esasperati fino a renderla davvero insopportabile anche per la unica figlia Emma.

Manlio (Massimo Ghini) - Se esiste un genio del male, cinico e disincantato, Manlio De Vitis lo è. Temutissimo agente delle dive, nonché manager di Gloria da sempre, ha con lei un rapporto di amore/odio (all’inizio anche di sesso). È lui che l’ha fatta diventare una star.

Alex (Sergio Assisi) - Ex marito di Gloria e stimato truccatore, Alex Pellegrini divide la sua vita tra i set cinematografici, l’adorata figlia Emma e la sua nuova compagna Daniela.

Iole (Emanuela Grimalda) - La fidatissima assistente e amica con cui Gloria convive da sempre. Single per scelta, non ne può più di quella convivenza da almeno trent’anni e minaccia ripetutamente di andarsene.

Lucilla (Fiorenza D’Antonio) - Lucilla Altieri è una giovane e talentuosa attrice che Manlio, che ha un debole evidente per lei, ha scelto di rappresentare. Non c’è un solo gesto, una sola azione, che Lucilla non calcoli al millimetro. Vuole il successo, a tutti i costi.

Emma (Martina Lampugnani) - La figlia ventenne di Gloria e Alex si è salvata dall’ingombro della madre e dai riflettori puntati su di lei andando a vivere col padre appena compiuti diciott’anni.

Sergio e Filippo (Luca Angeletti e David Sebasti) - Sergio è il fratello di Gloria. Dopo una carriera modesta in un’orchestra, oggi è un insegnante privato di pianoforte. Filippo, carabiniere audace ma dal cuore tenero è il suo compagno.

Professor Fossati (Massimo De Lorenzo) - Stimato primario di oncologia, è stato il consulente della serie tv di cui era protagonista Gloria. Ricattato da Manlio, accetterà di aiutarla nel suo piano e rischierà la radiazione.

Gabriele De Marchi (Eugenio Francheschini) - È un social media manager che prima aiuta Gloria nella gestione del successo, poi la ricatta. Il vero cattivo di questa storia.

Michele (Adolfo Margiotta) - Michele è il personaggio che non c’entra nulla, eppure senza di lui tutta questa storia non sarebbe la stessa. E’ un vedovo di mezz’età, diventerà l’amico del cuore di Gloria e migliorerà la sua vita.