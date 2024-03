Morto Fritz Wepper, protagonista di ‘Derrick’ e ‘Un ciclone in convento’

Lutto nel mondo del cinema. E' morto all'età di 82 anni l'attore tedesco Fritz Wepper. Lo riportano la Bild e altri media.

Il volto dell'attore tedesco è diventato notissimo in tutta Europa nel momento in cui Fritz Wepper ha interpretato Harry Klein, l'assistente dell'ispettore Derrick in tv.

Il suo primo grande successo in Germania si deve invece al ruolo televisivo dell'assistente Harry Klein al servizio del commissario Herbert Keller (interpretato da Erik Ode) nella serie 'Der Kommissar', che è andata in onda dal 1968 al 1974. Lo stesso Harry Klein, questa volta con i gradi di ispettore, è diventato poi il fidato assistente dell'ispettore capo Stephan Derrick. Proprio la serie 'L'ispettore Derrick" gli ha regalato la maggiore fortuna fuori dai confini nazionali: il telefilm lo ha visto fra i protagonisti dal 1974 al 1998.

Una curiosità: il suo posto di assistente in 'Der Kommissar' era stato preso dal fratello minore (nella vita e anche nella finzione) Elmar Wepper, con il quale aveva recitato, oltre all'episodio del passaggio di consegne (2 marzo 1974), anche in altri film e serie televisive.

Fritz Wepper è stato sposato dal 1979 con Angela von Morgen, la quale in precedenza, dal 1968 al 1973, era stata sposata in prime nozze con il principe Ferfried di Hohenzollern. Dal 2009 al 2012 Wepper, durante un periodo di separazione dalla moglie, ha convissuto con la regista e direttrice della fotografia Susanne Kellermann, dalla quale nel 2011 ha avuto una figlia.In seguito ha nuovamente lasciato la moglie per unirsi di nuovo alla Kellermann in una relazione a tratti contrastati.