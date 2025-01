‘Dune – Parte II’ e ‘Vermiglio’ fra i film Sky di gennaio 2025

Spaziano fra i generi i film in arrivo su Sky e Now nel mese di gennaio 2025. Si passa dall’animazione per tutta la famiglia fino a una pellicola vincitrice di un premio Oscar. A seguire tutti i titoli più interessanti insieme alla relativa data d’uscita.

Dune – Parte II

Co-sceneggiato, diretto e co-prodotto da Denis Villeneuve, il film è la seconda parte dell'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Frank Herbert. Presente, ovviamente, il cast corale del primo film, che vede nuovamente protagonista Timothée Chalamet affiancato da Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling e Javier Bardem. Tra i nuovi personaggi, invece, troviamo Christopher Walken, Florence Pugh e Austin Butler. La pellicola è disponibile dal 1 gennaio 2025 ed è stato un grandissimo successo al botteghino internazionale, in grado di superare abbondantemente i 700 milioni di dollari.

Kung Fu Panda 4

Il quarto capitolo della saga d’animazione racconta di Po, che deve trovare e addestrare il suo successore come nuovo Guerriero Dragone. Il panda fa squadra con la volpe bandita Zhen per sconfiggere la malvagia strega Il Camaleonte, prima che rubi le abilità di kung-fu di tutti i maestri in Cina. Con un budget di 85 milioni di dollari, il film ne ha incassati, a livello internazionale, quasi 550, riuscendo a fare addirittura meglio della precedente pellicola che si era fermato a 521 (e con un budget di partenza di 145 milioni). Su Sky e Now sarà disponibile a partire dal 4 gennaio 2025.

Vermiglio

Scritto e diretto da Maura Delpero, il film è stato presentato in anteprima il 2 settembre 2024, alla 81ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, trionfando con il Leone d'argento. Successivamente è stato poi selezionato per rappresentare l'Italia ai Premi Oscar del 2025 nella sezione del miglior film internazionale. Al cinema ha superato abbondantemente i 2 milioni di euro di incassi e la critica ha apprezzato la pellicola insieme all’intensità della storia e dell’interpretazione degli attori. Il cast vede come protagonisti Giuseppe De Domenico, Martina Scrinzi e Tommaso Ragno. La storia è ambientata nell'ultimo anno della Seconda guerra mondiale, il 1944. Un giovane soldato siciliano, Pietro, porta il suo compagno ferito, Attilio, fino alla sua abitazione in montagna. Essendo ormai un volto sconosciuto in paese, il ragazzo è molto chiacchierato, ma resta in disparte. Ben presto tra Pietro e Lucia, figlia maggiore del severo maestro del villaggio, ha inizio una storia d’amore. In arrivo nel catalogo Sky a partire dall’8 gennaio 2025.

La zona d’interesse

A partire dal 26 gennaio, invece, è imperdibile “La zona d’interesse”, pellicola vincitrice di due premi Oscar nell’ultima edizione del 2024. Tratto da un romanzo di Martin Amis e diretto da Jonathan Glazer vede il comandante di Auschwitz Rudolf Hob e sua moglie Hedwig finalmente sereni e felici nell’aver realizzato il loro sogno di una esistenza con una famiglia numerosa, una casa e un grande giardino in un terreno direttamente adiacente al muro del campo di concentramento. Una quieta borghese e irreale a pochi metri da un orrore indelebile che ancora oggi scuote le menti.