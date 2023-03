'Renfield', il Dracula splatter di Nicholas Cage

Nicolas Cage nei panni del Conte Dracula

Canini acuminati, artigli ed elegantissimo smoking di raso rosso. È un inaspettato Nicolas Cage il co-protagonista di 'Renfield', la nuova commedia horror della Universal, che ripercorre il mito del Conte Dracula in chiave splatter e bizzarra. “Alcuni mi chiamano lo scuro, altri il Signore della morte”, dice un credibilissimo Cage sghignazzando nel secondo trailer del film, atteso nelle sale per il 25 maggio 2023.



Una commedia ultramoderna, che non dimentica l’immaginario Castello Dracula in Transylvania. Verranno ribaltati tutto i luoghi comuni su Dracula, mentre il giovane assistente R.M. Renfield, bloccato da secoli al servizio del cattivissimo Conte e interpretato da Nicholas Hoult, cercherà di ribellarsi e riscattarsi da una vita guidata dall’odore del sangue. Diretto dal regista Chris McKayl, il film è basato su un'idea originale del fumettista Robert Kirkman.

Il riscatto di Renfield

Renfield diventa improvvisamente un eroe. Avviene per caso in un bar, quando il giovane assistente di Dracula mette ko dei malviventi. E da quel momento tutto cambia. Entra in scena la vigile urbano Rebecca Quincy, interpretata dalla comica rapper asiatica Awkwafina, che spinge il giovane Renfield alla riscossa. “Gli lavi il mantello?”, chiede Rebecca. “No, quello si lava esclusivamente a secco”, ribatte Renfield. E in una battuta condensa le perverse manie del sanguinario Conte Dracula.



“Tu meriti solo di soffrire! Scatenerò l’Esercito della morte, tutti quelli a cui vuoi bene soffriranno. Perché tu mi hai tradito”, è l’anatema scagliato da Nicolas Cage alias Dracula. Tra scene d’azione e sangue a fiotti, dietro al lotta di liberazione del servitore c’è anche la velata battaglia della forza di volontà contro vizi e debolezze umane. “Io sono abbastanza, merito di essere felice e riprendo il pieno controllo della mia vita”, è la litania in sottofondo nel trailer, frasi usate dai gruppi di sostegno contro le dipendenze.

Dracula: chi ha ispirato Cage?

Nicolas Cage ha confessato la sua fonte di spirazione per il nuovo personaggio horror: le interpretazioni di Bela Lugosi nei panni del malvagio vampiro nel Dracula del 1931, la performance di Frank Langella nell'omonimo film del 1979 e il ritratto di Gary Oldman in Dracula di Bram Stoker, con il lungometraggio del 1992 diretto dallo zio di Cage, Francis Ford Coppola.



Lo sceneggiatore Ryan Ridley, noto per Ghosted e la serie animata Rick and Morty di Adult Swim, ha scritto il copione di Renfield basandosi su una trama originale del creatore di ‘

Il cast

Il vero protagonista del film è Nicholas Hoult nei panni di Renfield, impegnato nelle scontro con Nicolas Cage in versione Dracula. Awkwafina interpreta Rebecca Quincy, Ben Schwartz è Teddy Lobo, Adrian Martinez è Chris Marcosl, Shohreh Aghdashloo è Ella, Caroline Williams è Vanessa.