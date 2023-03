Dick Van Dyke fa un incidente in auto a 97 anni

Dick Van Dycke

Dick Van Dyke protagonista di un incidente stradale. L'attore, 97 anni, è andato a sbattere contro un cancello mentre era alla guida della propria auto a Malibu, località della California molto nota per la presenza proprio di numerose ville di attori e personaggi del mondo dello spettacolo.

Subito sono stati allertati i soccorsi e la preoccupazione è stata grande vista anche l'età avanzata dell'attore. Eppure per lui che è stato protagonista del telefilm 'Detective in corsia' e spazzacamino in 'Mary Poppins' per fortuna non è stato necessario l'intervento dei medici.

L'incidente sarebbe avvenuto il 15 marzo, ma per evitare il clamore attorno all'attore la notizia è stata diffusa solo oggi a una settimana di distanza. La causa dello schianto sarebbe stata la pioggia caduta copiosamente proprio a Malibu.

Non è la prima volta in cui l'attore è protagonista di un incidente. Nel 2013 è stato salvato da un'auto in fiamme sull'autostrada della California: anche on quell'occasione non ha riportato ferite gravi. In seguito aveva twittato con umorismo una foto dell'auto bruciata con la didascalia: "Jaguar usata in vendita a prezzi davvero stracciati".