‘Deadpool 3’, le prime indiscrezioni sul nuovo film del Mercenario Chiacchierone

Uno dei film più attesi del 2024 è ‘Deadpool 3’, la terza pellicola dedicata al Mercenario Chiacchierone interpretato da Ryan Reynolds. Si sa ancora poco della trama di questo nuovo capitolo, ma è ormai noto che vedremo il protagonista interagire strettamente con un altro personaggio iconico del mondo dei fumetti, Wolverine.

Stop temporaneo

Proprio di recente, tuttavia, le riprese del film hanno avuto una battuta d’arresto e dunque subiranno rallentamenti e ritardi a causa dello sciopero di sceneggiatori e attori statunitensi, in corso negli Usa. A incrociare le braccia, infatti, sono stati anche alcuni dei protagonisti della pellicola, come lo stesso Reynolds e Hugh Jackman.

Protesta

Negli Stati Uniti, nella recitazione, lavorano oltre 160 mila professionisti, che sono rappresentati dal sindacato SAG-AFTRA guidato da Fran Drescher (nota al grande pubblico come Tata Francesca di ‘The Nanny’). L’associazione e i suoi iscritti stanno facendo sentire le proprie voci nell’ambito delle trattative per il rinnovo del contratto di categoria. In particolare, i professionisti richiedono stipendi e contributi ai fini pensionistici più alti e maggiori tutele a fronte dei diritti d’immagine legati alle piattaforme di streaming e all’uso dell’intelligenza artificiale.

Data

L’uscita di ‘Deadpool 3’ nelle sale era stata annunciata inizialmente per la primavera del 2024, ma è probabile che slitterà e debutterà successivamente sul grande schermo. L'annuncio del progetto risale a novembre 2020 e ricevette poi conferma ufficiale nel gennaio 2021.

Chi è Deadpool

Deadpool è un personaggio dei fumetti creato dalla Marvel Comics. Il suo vero nome è Wade Wilson ed è stato ideato da Rob Liefeld e Fabian Nicieza. La sua prima apparizione risale al fumetto ‘The New Mutants’, nel 1991. Deadpool, che indossa un costume rosso e nero con una maschera che copre completamente il volto, lasciando solo gli occhi scoperti, è famoso per essere un antieroe dal carattere eccentrico e irriverente. Solitamente è rappresentato come un mercenario disposto a fare qualsiasi cosa per denaro. A renderlo unico sono il suo senso dell'umorismo, il suo stile parlato sarcastico e la sua consapevolezza di essere un personaggio dei fumetti, rivolgendosi direttamente al lettore. Una delle sue prerogative principali è la sua abilità di rigenerazione accelerata, che gli permette di guarire da qualsiasi ferita o lesione, rendendolo pressoché immortale. Già famoso nel mondo dei comics, Deadpool ha ottenuto ulteriore popolarità grazie a film, serie televisive e videogiochi. Nell’ambito della franchise cinematografica prodotta dalla 20th Century Fox (ora di proprietà della Disney) il personaggio ha il volto di Ryan Reynolds.

Wolverine e la dieta di Jackman

Lo stop temporaneo alle riprese di ‘Deadpool 3’ è arrivato a pochi giorni dalla diffusione della prima foto in cui si poteva ammirare il look del nuovo Wolverine di Hugh Jackman, vestito con lo storico costume giallo tipico dei fumetti dedicati al personaggio con gli iconici artigli. Su Twitter l’autore australiano ha fatto alcune rivelazioni sul suo ruolo nel nuovo capitolo della serie di film sull'omonimo personaggio dei Marvel Comics. In particolare, Jackman – che dal 2000 ha interpretato Wolverine in nove diversi film della saga ‘X-Men’ – ha raccontato che sta seguendo una dieta da 8.000 calorie al giorno per mettere su massa muscolare (il cosiddetto bulking). Una foto da lui pubblicata sui social ha mostrato che nell’arco di una sola giornata l’attore ha mangiato due bistecche con noodle (da 1.100 calorie), due hamburger di pollo con patate dolci (altre 1.000 calorie), persico trota con riso (2.000 calorie in tutto), salmone chinook della Patagonia con patate (del valore energetico di 2.100 calorie).

La (presunta) gelosia di Jennifer Lopez

Riguardo a ‘Deadpool 3’ sono state diffuse anche altre indiscrezioni relativamente al ricongiungimento, sul set, di Ben Affleck – che potrebbe comparire in un cameo come Daredevil – con la sua ex moglie e madre dei suoi tre figli Jennifer Garner. Quest’ultima, invece, tornerà a recitare nei panni di Elektra. Secondo alcuni rumors, sembra che l’attuale consorte di Affleck, Jennifer Lopez, non abbia preso troppo bene la notizia. Tanto che la popstar avrebbe imposto al suo Ben una serie di regole da seguire mentre è impegnato nelle riprese del film, a partire dal divieto di fare interviste promozionali o servizi fotografici congiunti con la collega e approfittare di pause o momenti condivisi al di fuori del set.