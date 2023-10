Chi è Vinicio Marchioni, il Nino di ‘C’è ancora domani’

In ‘C’è ancora domani’, opera prima di Paola Cortellesi in concorso alla Festa del Cinema di Roma, e film di apertura della manifestazione, Vinicio Marchioni interpreta Nino, l’amore di un tempo di Delia (la protagonista, alla quale ha dato il volto la stessa attrice, impegnata anche come regista). Il film sarà nelle sale dal 26 ottobre. Ritroviamo Marchioni anche ne ‘I Leoni di Sicilia’, serie tratta dall’omonimo bestseller di Stefania Auci. I primi quattro episodi usciranno il 25 ottobre su Disney+. Gli altri 4 saranno disponibili sulla piattaforma dal 1° novembre. Nel cast diretto da Paolo Genovese, oltre a Marchioni, compaiono anche Michele Riondino, Miriam Leone, Donatella Finocchiaro ed Edoardo Scarpetta.

Origini

Marchioni è nato a Roma nel 1975. Dopo gli studi superiori, pare che Vinicio, inizialmente, volesse intraprendere la strada del giornalismo. Ma poi la passione per la recitazione è stata più forte. Nel 1995 ha debuttato sul palco a teatro. In seguito, nel 2006, Marchioni ha esordito in televisione nella popolare serie ‘R.I.S. – Delitti imperfetti’. Nel 2008 ha ottenuto grande popolarità nei panni de Il Freddo in ‘Romanzo criminale – La serie’. Nel 2009 è approdato anche al cinema con il film ‘Feisbum – Il film’. Nel 2010 la sua interpretazione in ‘20 sigarette’ gli ha fatto ottenere una candidatura ai David di Donatello. Successivamente è stata la volta di altre opere come ‘Scialla’ (vincitore della sezione Controcampo alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia), ‘To Rome with love’, ‘Passione sinistra’, ‘Tutta colpa di Freud’, ‘Quanto basta’, ‘Ma cosa ci dice il cervello’, ‘L'uomo del labirinto’, ‘Governance’ e ‘Il giorno e la notte’. Tra i suoi ultimi lavori figurano ‘Supereroi’, ‘Ghiaccio’, ‘Siccità’, ‘L’ombra di Caravaggio’, ‘Vicini di casa’, ‘Mia’, ‘Grazie ragazzi’ e, per l’appunto’, ‘C'è ancora domani’ e ‘I Leoni di Sicilia’. L’artista ha al suo attivo anche una regia teatrale, quella di ‘Zio Vanja’ di Cechov, curata nel 2017.

Vita privata

Vinicio Marchioni sta da tempo con Milena Mancini, una sua collega che ha avuto anche un percorso da ballerina (Beatrice Morozzi in ‘A casa tutti bene’ e ‘A casa tutti bene 2’, per la regia di Gabriele Muccino, solo per ricordare uno dei suoi ruoli recenti più famosi). Sembra che Vinicio e Milena si siano conosciuti in occasione del casting per la seconda stagione della serie ‘Romanzo Criminale’. Fin da subito è scoccata un’intesa speciale. Nel settembre 2011 i due attori si sono sposati. Un mese prima era nato il loro primogenito, Marco. Nell’autunno del 2012 la coppia ha dato il benvenuto anche al suo secondo figlio, Marcello.

