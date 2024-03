Chi è Theo James, protagonista di ‘The Gentlemen’ su Netflix

Theo James è protagonista della serie Netflix “The Gentlemen”, disponibile su Netflix dal 7 marzo 2024. L’attore interpreta il ruolo di Edward Horniman, un uomo che ha ereditato una tenuta di 15.000 acri, diventando Duca di Halstead, dopo la decisione del padre, scomparso da poco, che ha lasciato queste ultime volontà nel suo testamento. Poco dopo, però, si rende conto che la terra fa parte di un impero di coltivazione di marijuana, con il comando di Bobby Glass. A quel punto, a Edward non resta altro che scoprire un mondo di personaggi curiosi ma anche pericolosi. Non ha altre alternative per proteggere la sua famiglia e anche la sua stessa vita.

Chi è Theo James, Edward Horniman nella serie “The Gentlemen”

Il nome completo, all’anagrafe di Theo James è Theodore Peter James Kinnaird Taptiklis. L’attore è nato il 16 dicembre 1994 in Inghilterra, High Wycombe, località con nemmeno 100.000 abitanti della contea del Buckinghamshire. Ha due fratelli e due sorelle e ha origini greche e scozzesi. Dopo essere cresciuto ad Askett, si è poi iscritto alla Aylesbury Grammar School, laureandosi in filosofia all'Università di Nottingham. Il suo debutto sul piccolo schermo risale al 2010 nella serie tv “A passionate woman”, partecipando anche a un episodio della serie acclamata dalla critica, “Downton Abbey”. Negli anni a seguire continua a superare casting per diverse serie tv e film, da “Bedlam” a “Underworld: Awakening”, recitando al fianco di Kate Beckinsale. Nel 2013 è la volta di “Golden Boy”, andato in onda solamente per una stagione. L’anno seguente arriva il ruolo che lo consacrato al successo, quello di Tobias "Quattro" Eaton nel film "Divergent”, tornando ad interpretare il personaggio anche nei sequel. Nel 2019 è il protagonista principale e produttore esecutivo della serie “Sanditon”, tratto dall’ultimo romanzo di Jane Austen prima della sua scomparsa nel 1817. Non torna, però, nelle due stagioni successive. Qualche anno dopo ha il ruolo principale della serie romantica “Un amore senza tempo -The Time Traveller's Wife”. Esce nel 2022 ma dura solamente una stagione. Poi viene scelto tra gli attori della seconda stagione di “The White Lotus”, serie che ha fatto incetta di premi e riconoscimenti. Il ruolo di Cameron Sullivan lo fa conoscere ad un pubblico ancora più ampio, proprio grazie al boom ottenuto dal prodotto, trasmesso in Italia da Sky e Now. Parallelamente al suo ruolo di attore, Theo ha anche seguito la sua passione per la musica. Fu cantante e chitarrista della band Shere Kha (si sciolsero oltre dieci anni fa, nel 2012). In passato, visto la sua bellezza evidente, fu scelto anche come ambasciatore per il marchio di fragranze da uomo “Hugo Boss”, apparendo anche in diversi spot televisivi. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, Theo James è sposato con l'attrice irlandese Ruth Kearney. Il loro primo incontro avvenne alla Bristol Old Vic Theatre School. Si sposarono e, ad oggi, hanno due figli. La prima è nata nel 2021 mentre il secondo, invece, due anni dopo, nel 2023.