Chi è Nicolas Maupas, Simone di ‘Un professore 2’

Il 23 novembre prenderà il via su Rai Uno, in prima serata, la seconda stagione di ‘Un professore’, con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Christiane Filangieri e Thomas Trabacchi tra i protagonisti principali. Nel cast della serie, per la quale sono attesi in tutto sei appuntamenti settimanali sulla rete ammiraglia del servizio pubblico, è presente anche Nicolas Maupas che recita nella parte di Simone.

Simone di ‘Un professore 2’

Simone (Maupas) è un giovane con un animo sensibile ed empatico, ed è il figlio di Dante Balestra (Alessandro Gassmann). Dopo anni di conflitti, è riuscito a costruire un forte legame con suo padre, avendo il coraggio di rivelargli la sua omosessualità. È appassionato di rugby e ottiene buoni risultati a scuola. Dopo una relazione sentimentale controversa, ha instaurato con Manuel (Damiano Gavino) un legame di profonda amicizia e reciproco sostegno. Durante il percorso scolastico, Simone si avvicina a Mimmo (Domenico Cuomo), un ex studente di Dante attualmente detenuto in un istituto carcerario. Durante il giorno, Mimmo fa l’aiuto bibliotecario presso il liceo Da Vinci. Per Simone si apriranno nuove possibilità.

‘Mare fuori’

Nicolas Maupas è un giovane attore nato a Milano nel 1998. Festeggia il compleanno il 29 ottobre. Da parte di padre ha origini francesi. La madre, invece, ha radici siciliane. L’esordio sul piccolo schermo di Maupas è avvenuto nel 2019 con la fortunata serie ‘Mare Fuori’, in cui interpreta il personaggio di Filippo Ferrari, conosciuto come O’Chiattillo, ruolo rinnovato anche per le successive stagioni. Nel 2022, l’attore ha ottenuto il Next Generation Award come miglior rivelazione in ambito recitativo e si è esibito a Sanremo con i suoi colleghi, eseguendo la sigla della serie. Tra gli altri lavori di Maupas risultano ‘Nudes’, ovviamente la prima stagione di ‘Un professore’, ‘Sopravvissuti’, ‘Sotto il sole di Amalfi’ e ‘Odio il Natale’ di e con Pilar Fogliati, ‘La bella estate’. Di recente Maupas era sul set di ‘Montecristo’, nuova serie Rai di prossima uscita.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Nicolas è stato precedentemente legato a Ludovica Coscione, un'attrice napoletana che il pubblico de ‘Il paradiso delle signore’ ha visto nella soap. Nel 2021, in un’intervista, l’attore ha dichiarato di essere single. Dunque la relazione con la collega era terminata. Nei mesi scorsi alcune voci – non confermate né smentite – hanno parlato di una storia tra l’attore e Valentina Romani, anche lei attrice, la Naditza di ‘Mare fuori’. In generale sembra che Maupas ami la discrezione e stia molto attento a preservare la sua sfera privata.