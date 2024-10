Chi è Melisa Asli Pamuk, Asu in Endless Love

Tra le soap di punta della programmazione quotidiana di Canale 5 c’è sicuramente “Endless love”, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, prima di “Uomini e Donne” e promosso anche in prima serata, solitamente alla domenica sera, contro la fiction di Rai 1. E anche in quella collocazione, ottiene un discreto riscontro, viaggiando tra il 14/15 per cento di share. Tra i protagonisti c’è anche Melisa Asli Pamuk che interpreta il personaggio di Asu.

Chi è l’attrice Melisa Asli Pamuk che interpreta Asu in “Endless love”

Melisa Asli Yazici è nata il 14 aprile 1991 ad Haarlem nei Paesi Bassi, da una famiglia originaria della Turchia e, prima di diventare un’attrice apprezzata, ha iniziato la sua carriera come modella e ha vinto il titolo di concorso di bellezza olandese-turca. La sua famiglia è originaria di Iskenderun, Hatay, in Turchia.

Nel 2011 ha trionfato nel concorso di Miss Turchia, classificandosi al primo posto. A consegnarle la corona, coma da tradizione è stata Gizem Memic, colei che era detentrice l’anno precedente.

Inizialmente Melisa si era anche iscritta all’università per conseguire una laurea in psicologia all'Università di Amsterdam. In seguito ha deciso di abbandonare gli studi poiché concentrata sul percorso come modella. Prima di conquistare il primo posto nel concorso nazionale, due anni prima, nel 2009, è stata indicata come "Miglior promessa" e Miglior modella della Turchia (Best Model of Turkey).

Ha fatto il suo esordio come attrice nella serie Yer Gök Ask e nel 2015 ha ottenuto un grande successo grazie alla soap opera “Endless Love” (in originale si intitola Kara Sevda). Il personaggio di Asu in “Endless Love” è quello della nipote di Hakki, figlia di Galip e Müjgan e sorella di Emir. La donna, insieme allo zio, ha lo scopo di vendicarsi di Galip per il tentato omicidio e del successivo stato vegetativo di sua madre Müjgan.

Inizialmente decise di esprimere il suo amore per Kemal ma il sentimento non viene ricambiato dall’uomo. Dopo diversi ostacoli e momenti complicati, riesce finalmente a far breccia nel cuore dell’uomo e i due si sposano. Kemal, però, solo successivamente viene a scoprire che lei sapeva di essere la sorella del suo nemico e lui decide di divorziare. Inoltre, la donna è stata colei che ha ordito l'omicidio di Ozan, compiuto fisicamente da Tarik. Dopo aver perso Kemal, Asu si arrende e ammette tutti i suoi crimini. A quel punto, viene ricoverata e rinchiusa in un ospedale psichiatrico. La trama, per lei, non finisce qui. Infatti riesce a fuggire dall'ospedale e torna per vendicarsi di Nihan, meditando come poter organizzare il suo rapimento. Nihan riesce a salvarsi e, a quel punto, Asu viene arrestata.

Le puntate originali di “Endless Love” sono in totale 74, mentre con la suddivisione delle programmazione italiana 240. Per quanto riguarda, invece, la sua vita privata, nel maggio del 2024 Melisa ha sposato a Parigi Yusuf Yazici, centrocampista della nazionale Turca. La coppia sta aspettando il loro primo figlio. Su Instagram vanta quasi 6 milioni di followers.