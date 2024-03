Chi è Giulia Fiume, Carmela ne ‘Le indagini di Lolita Lobosco 3’

Nella terza stagione de ‘Le indagini di Lolita Lobosco’, che si concluderà con l’ultima puntata il 25 marzo, il pubblico ha visto gli sviluppi delle vicende lavorative e personali che riguardano non solo Lolita (Luisa Ranieri), vicequestore di Bari, ma anche sua sorella Carmela, interpretata da Giulia Fiume. Carmela, madre di due bambini, si è separata dal marito ed è impegnata con la madre Nunzia (Lunetta Savino) a mandare avanti un nuovo agriturismo.

Origini

Giulia Fiume, classe 1989, è originaria di Catania. Era ancora un’adolescente quando ha cominciato a dedicarsi con passione alla recitazione, iniziando a studiarla seriamente mentre era ancora al liceo classico. I suoi genitori sono impiegati tutti e due in ambito legale e avrebbero desiderato che Giulia seguisse le loro orme, soprattutto il padre che, a differenza della madre, non l’ha appoggiata subito nel suo percorso, mostrandosi in un primo tempo un po’ scettico. La madre, invece, ha appoggiato fin da subito la figlia, che ha continuato per la sua strada, dimostrando che diventare attrice era proprio quello che desiderava fare.

Fiction

Con ‘Le indagini di Lolita Lobosco’ Giulia Fiume ha avuto molta visibilità e ha beneficiato, sul set delle tre stagioni finora andate in onda, della vicinanza e dei consigli di Luisa Ranieri, che apprezza molto e alla quale si sente grata. Fiume aveva già lavorato in alcune fiction di successo come ‘Sotto Copertura’, ‘Don Matteo’, ‘Un passo dal cielo’ e ‘Sei donne – Il mistero di Leila’. Durante la pandemia Fiume e la collega Francesca Anna Bellucci hanno scritto e interpretato la sitcom per il web ‘Via La Spezia 127’.

Vita privata

Nel privato l’attrice che interpreta Carmela Lobosco, figlia minore di Nunzia e del compianto Nicola “Petresine”, è fidanzata da quasi otto anni con un attore e regista di teatro, Federico La Pera. In una recente intervista al settimanale ‘Di Più’ la Fiume ha raccontato che tra loro non è scoccata subito la scintilla, dal momento che entrambi erano rimasti scottati da precedenti esperienze e temevano di buttarsi in un nuovo rapporto. Sono andati dunque coi piedi di piombo, ma quando poi si sono messi insieme, la loro storia è decollata ed è diventata immediatamente una relazione seria e importante. Oggi Giulia e Federico condividono spesso anche il palcoscenico teatrale, oltre alla vita privata, e ne sono felici. Per il momento le nozze non sembrano essere la loro priorità, mentre parlano più spesso di avere figli, in attesa di ottenere maggiore stabilità professionale, fondamentale, per loro, per allargare la famiglia.