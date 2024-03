Anticipazioni ‘Lolita Lobosco 3’, stasera l’ultima puntata: come finisce?

Roma, 25 marzo 2024 - Va in onda questa sera, lunedì 25 marzo, su Raiuno il quarto e ultimo appuntamento con Le Indagini di Lolita Lobosco. Puntata finale della terza stagione con Luisa Ranieri nei panni della vicequestora che indossa i tacchi a spillo. La fortunata fiction, ispirata all’omonima serie di romanzi di Gabriella Genisi, ha fatto il pieno di ascolti, anche il terzo episodio andato in onda lunedì 18 marzo ha visto davanti alla tv 5 milioni di italiani (4 milioni 988mila spettatori) pari al 27,6% di share raggiungendo punte d’ascolto oltre i 5 milioni e 700 mila telespettatori e sfiorando il 33% di share. Un successo di pubblico che ha accompagnato tutta la messa in onda della terza stagione, sempre in vetta alla classifica del prime time. Una fiction attuale che mette in scena la vita di una donna alla guida di una squadra di uomini: in una società ostinatamente governata dai maschi Lolita sceglie di non reprimere la sua bellezza e il suo fascino che, al contrario, usa per affermarsi e combattere i pregiudizi restando sempre sé stessa. In questa terza stagione la protagonista, tra indagini e passioni, ha continuato a occuparsi di omicidi e casi da risolvere insieme ad Antonio e Lello, e allo stesso tempo ha affrontato difficili prove nella sua vita sentimentale.

Luisa Ranieri, Le indagini di Lolita Lobosco 3

La vicequestora abita e lavora a Bari, indossando un tacco 12 Lolita Lobosco si muove con naturalezza per il capoluogo pugliese mostrando i quartieri luminosissimi della vecchia e della nuova Bari. La fiction svela continui meravigliosi scorci della Puglia, da Monopoli ai panorami mozzafiato di Polignano a Mare. In questi scenari Lolita Lobosco risolverà anche la sua ultima indagine dal titolo ‘Un brutto affare’, in onda oggi lunedì 25 marzo in prima serata (ore 21.30) su Rai 1, visibile anche in streaming a partire dalla stessa ora su RaiPlay, in replica, il venerdì su Rai Premium. Nel cast, la new entry di questa stagione Daniele Pecci e i "fedelissimi" Bianca Nappi, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Maurizio Donadoni, Lunetta Savino, Mario Sgueglia e Renato De Maria alla regia.

Bianca Nappi

La poliziotta e i suoi colleghi si ritroveranno ad avere a che fare con un delitto complesso da risolvere. Un cadavere emerge dalle acque di un laghetto di campagna. Lolita e i suoi si mettono alla ricerca di un qualsiasi indizio che aiuti a capire chi è la vittima e trovare la soluzione del misterioso caso. La vicequestora mette tutto il suo intuito investigativo, cercando di non pensare all’altra questione che non la fa dormire: la relazione con Leon pare incepparsi ma, inaspettatamente, Lolita scopre di avere una preziosa alleata. E di alleati la poliziotta ha un gran bisogno, visti i pericoli che la aspettano proprio nei luoghi che l’hanno vista bambina. Cosa farà Lolita ora che Angelo è di nuovo a Bari, pronto a testimoniare in tribunale contro gli assassini di Petresine? Anche gli altri protagonisti si ritroveranno davanti a non poco difficoltà: Forte deve gestire la rottura con Porzia e il fragile rapporto con il loro figlio mentre Lello fatica ad abituarsi al suo nuovo ruolo di padre. Nunzia, invece, scopre di avere una rivale in amore e non è disposta a perdere. Un finale di stagione che lascia spazio a un possibile proseguo verso una quarta serie.