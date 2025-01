Chi è Chiara Russo, Fiore in Mina Settembre 3

‘Mina Settembre’ è una delle fiction di punta di Rai 1 e anche in questa terza stagione la fiction continua a ottenere ottimi ascolti, confermando l’affetto del pubblico per la storia e i personaggi raccontati sul piccolo schermo. Oltre a Serena Rossi, tra i ruoli entrati nel cuore dello spettatore c’è anche quello di Fiore, interpretato da Chiara Russo.

La carriera e la vita privata di Chiara Russo

Chiara Russo è nata il 3 settembre 1994 a Palermo e, fin da quando era piccola, è sempre stata affascinata dal mondo dell’arte e della recitazione. Dopo aver iniziato il percorso di attrice, si è fatta notare grazie a Il Cacciatore, serie diretta da Stefano Lodovichi e Davide Marengo, incentrata sulle vicende legate alla lotta alla mafia.

Ma il ruolo che l’ha portata a essere un punto di riferimento nel mondo della serialità è stato sicuramente quello di Maria Puglisi nella soap opera campione di ascolti “Il Paradiso delle Signore”. Negli anni a seguire, tra il 2022 e il 2024, Chiara ha continuato a crescere professionalmente, partecipando a I Fantastici 5 ed entrando poi nel cast di Mina Settembre 3, dove interpreta Fiore, una giovanissima assistente sociale che è accanto al personaggio interpretato da Serena Rossi nella sua professione.

Parlando del personaggio di Maria nel Paradiso delle Signore, Chiara ha sottolineato i punti in comune con il ruolo interpretato: “Maria è una ragazza timida che da un piccolo paese del sud Italia affronta con entusiasmo una realtà nuova e in fermento, quale erano Milano e le maggiori città del nostro Paese negli anni ‘60. Mi rivedo in lei nel modo in cui crede in maniera disincantata nei legami affettivi, nell’amicizia e sicuramente anche per la tenacia che dimostra nel realizzare i suoi sogni, nella professione e nella vita sentimentale”.

Ha ammesso di sognare un ruolo importante nel cinema, in parallelo a quelli già ottenuti per la tv “ma mi ritengo una ragazza già molto fortunata perché il mio lavoro mi permette di sperimentare più generi e personaggi sempre diversi”.

Lo stesso entusiasmo lo ha vissuto anche per interpretare Fiore in Mina Settembre: “Mi è piaciuta l’idea di interpretare un personaggio così positivo, fresco, che dovrà attraversare anche tante vicissitudini e magari combinerà dei guai”. E ci sono molte sfumature simili con lei: “Con il mio personaggio ho in comune l’impegno incondizionato che metto nel lavoro e la capacità di ascoltare, un aspetto che mi appartiene e che ho cercato sempre di maturare nel tempo”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Chiara Russo è molto riservata e cerca di stare lontano dal gossip nonostante, negli ultimi tempi, abbia preso sempre più concretezza il rumor di una possibile storia con Emanuel Caserio, compagno di set ne “Il Paradiso delle Signore”. I due, però, non hanno mai confermato (né smentito) le indiscrezioni su una possibile frequentazione. Ha un profilo Instagram seguito da oltre 44.000 followers nel quale condivide scatti legati ai set nei quali lavora e altre immagini più personali, soprattutto legate a vacanze e viaggi.