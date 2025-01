Da un milione a… 29 euro sul conto. Reunion con Fiorello? Impossibile

Marco Baldini ha condiviso fra le pagine del Corriere la sua carriera, gli alti e bassi, le cadute e le risalite: una confessione lunga e sofferta, in cui ha menzionato il periodo difficile in cui versa e gli errori del passato.

Dal 2001 al 2008 il pubblico italiano si affeziona alla voce di Marco Baldini sulle frequenze di Rai Radio 2, per la quale Baldini conduce con Fiorello il programma Viva Radio 2, ispirato al precedente format di successo Viva Radio Deejay per la regia di Nicola Savino. Coppia affiatata, Marco Baldini e Fiorello per anni hanno solcato le onde del successo con la loro ironia e la verve capace di conquistare il pubblico.

Marco Baldini nasce a Firenze nel 1959. Celebre come conduttore radiofonico e personaggio televisivo di spicco, inizia a lavorare in radio a 21 anni, nella sua Toscana, per arrivare a Radio Deejay nel 1987. Nonostante il successo tra le difficoltà più grandi affrontate da Baldini c’è il gioco d’azzardo, che nella sua vita ha rappresentato un ostacolo molto grave, in grado di trascinarlo in un vortice di debiti e scelte sbagliate che hanno inciso profondamente sulla sua vita personale e professionale.

E oggi? "Sbarco il lunario. Una volta alla settimana sono a Lazio Tv, con Morena Rosini, la cantante dei Milk and Coffee, che se dici ex cantante dei Milk and Coffee si incazza: conduciamo Vizi capitale, un salottino che ospita varie umanità. E poi lavoro a Radio Roma Sound dove mi diverto a fare le mia solite minchiate. Con queste piccole cose tiro su uno stipendiuccio che mi dà modo di poter vivere con la mia famiglia" ha confessato.

Il rapporto con Fiorello sembra essere chiuso da tempo e senza possibilità di ritorno. Marco Baldini nel corso dell’intervista al Corriere ha dichiarato: "Una reunion con Fiorello è impossibile, ho sbagliato troppo”. Riguardo a questo ha spiegato: "C’è stata un’epoca in cui ero fuori dal mondo, vivevo in condizioni molto precarie, ho dormito anche in macchina, e ho fatto errori imperdonabili. Lui mi ha aspettato un sacco di tempo, poi quando ha visto che non c’era più ciccia ha detto "basta".

Ma il vero affondo capace di colpire irrimediabilmente il rapporto con Fiorello, secondo Baldini, è accaduto durante un’intercettazione: Nel periodo in cui ero fuori di testa stavo parlando a un tizio che mi chiedeva dei soldi, eravamo intercettati e offesi Fiore, ma avrei potuto offendere mio padre, mia madre, mia sorella… avrei potuto offendere chiunque, perché ero fuori controllo. Feci un errore grosso, usai parole cattive (tra le altre cose disse che non lo pagava abbastanza e che "quelli intorno a lui hanno preso le briciole", ndr), e a quel punto una persona fa giustamente fatica a fidarsi di chi parla di te in un certo modo”.