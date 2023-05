A maggio fioriscono i set: da ‘Mare Fuori’ a ‘Doc 3’ passando per ‘Stranger Things 5’

A maggio fioriscono i set: “Mare Fuori”, “Doc 3”, “Beautiful”, “Stranger Things 5”, senza dimenticare "Il Gattopardo”. Il mese appena iniziato, per gli appassionati di serialità televisiva, è ricco di nuove produzioni di fenomeni televisivi che appassionano diverse generazioni di telespettatori.

Il Gattopardo

A Roma, a fine aprile, si è aperto il set della nuova serie Netflix “Il Gattopardo”, tratta dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, già portato al cinema nel memorabile adattamento per il grande schermo di Luchino Visconti, vincitore della Palma d’oro a Cannes nel 1963. Stavolta il Principe di Salina avrà il volto di Kim Rossi Stuart mentre Angelica è interpretata da Deva Cassel, la primogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel. Nel cast anche Benedetta Porcaroli nei panni di Concetta. Il regista Tom Shankland, come recita il comunicato ufficiale, “riscoprirà tutta la modernità di un racconto, quello del Principe di Salina e della sua famiglia, che è quello dell’Italia di ieri e di oggi”. Le riprese dureranno oltre quattro mesi e oltre a Roma si svolgeranno a Palermo, Siracusa e Catania.

Doc - Nelle tue mani

Tra Roma e Milano, da maggio a agosto, le riprese per la nuova stagione del medical drama tutto italiano con protagonista Luca Argentero, “Doc – Nelle tue mani”. La terza stagione, come assicurato da Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide, casa di produzione della fiction, è in rampa di lancio. “A maggio le nuove riprese” le parole di Bernabei svelando anche che “Marco Rossetti sarà nel cast, confermato Argentero”.

Quest'ultimo, continuerà a ricoprire il ruolo del dottor Andrea Fanti, che interpreta dalla prima stagione con grande successo. Anche Rossetti continuerà a far parte della storia nei panni del dottor Damiano Cesconi, personaggio che è arrivato nella seconda. Nei giorni scorsi il dottorino sexy – che dal 18 aprile è in libreria con il suo romanzo d’esordio “Disdici tutti i miei impegni” – ha confermato: “A maggio iniziamo a girare e poi andrà in onda con la stagione invernale, quindi a gennaio 2024”. Resta da capire se ci sarà ancora Matilde Gioli nei panni della dottoressa Giulia Giordano e se davvero Ciro di “Mare Fuori”, l’attore Giacomo Giorgio, sarà la new entry della stagione.

Mare Fuori

E restando in tema “Mare Fuori”, anche in questo caso il primo ciak dell’attesissima quarta stagione è previsto a maggio per poi vederla nella prossima stagione televisiva. “Le riprese della quarta stagione di Mare Fuori inizieranno a brevissimo. Ancora non ho la sceneggiatura, per cui non so proprio cosa aspettarmi, né abbiamo una data precisa dell’inizio del set, però manca poco e io non vedo l’oro” le recenti parole di Ludovica Coscione, diventata famosa grazie al personaggio di Teresa.

Beautiful

A maggio, poi, ci sarà la troupe di Beautiful torna in Italia ( a dieci anni dall’ultima volta) per girare una puntata speciale. L'episodio della soap, che su Canale 5 andrà in onda tra circa un anno, sarà ambientato a Roma (città che il produttore della soap Bradley Bell avrebbe scelto per il suo "efficace romanticismo") tra Piazza Navona, Piazza di Spagna e il Colosseo ma non è escluso che possano essere opzionate anche altre evocative location della Capitale. Il set sarà aperto dal 15 al 17 maggio per una tre giorni che assumerà i contorni di una vera e propria festa per i fan italiani di Beautiful.

Stranger Things

Tra fine maggio e l’inizio di giugno, il via alla quinta (e ultima) stagione di “Stranger Things”, la serie sci-fi dei fratelli Duffer. In occasione del “Middle East Film & Comic Con” ad Abu Dhabi, l’attore David Harbour, (l sceriffo Jim Hopper) ha annunciato che la produzione non inizierà prima dell’estate 2023 e, nello specifico, a giugno. “Siamo sempre più vicini all'ultima stagione ma ho ancora un paio di mesi per allenarmi. Iniziamo a girare a giugno” le parole dell’attore. Pare che le riprese siano state leggermente ritardate rispetto al piano originale di iniziare a maggio. Il debutto dell’ultimo capitolo arriverà su Netflix probabilmente nella seconda parte del 2024 o al massimo all’inizio del 2025.