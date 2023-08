Chris Noth, a due anni dalle accuse di molestie: “Tradire la propria moglie non è un reato”

Roma, 9 agosto 2023 – Chris Noth, l'attore tra i più gettonati di Hollywood, noto per aver interpretato il detective Mike Logan in Law & Order e Mr Big nella serie sequel del popolarissimo e iconico serial Sex and the City, torna a difendersi dalle accuse di molestie sessuali. “Mi sono allontanato da mia moglie, è stato devastante per lei. Ma il tradimento non è un crimine”, ha dichiarato la star oggi 68enne, nella sua prima intervista rilasciata a Usa Today, dopo le gravi denunce mosse contro di lui nel 2021.

Il tradimento

Noth sostiene che tutti gli incontri sessuali in cui è stato coinvolto sarebbero sempre stati consensuali, sottolineando come la cosa peggiore che abbia mai fatto sia stata quella di tradire la moglie. “Ti dai le stesse scuse di molti altri uomini; è solo una scappatella ed è divertente”, ha affermato l’ex volto di Sex and the City. E aggiunto: “Non stai facendo del male a nessuno. Nessuno lo saprà, sai, e il sesso è semplicemente piacevole. E all’improvviso, molte persone vogliono fare sesso con te”. “Non c’è niente che io possa dire per far cambiare idea a qualcuno quando sei in quel tipo di tempesta”. “Suona sempre sulla difensiva. Non c’è un tribunale. Non posso andare a testimoniare e a raccontare la mia storia. Ci sono accuse ridicole, che non hanno assolutamente alcun fondamento nei fatti. E non mi piace parlarne perché appena lo faccio, arriverà il Daily Mail o qualcosa di simile che ne prenderà una parte per stravolgerla, e io non voglio che i miei figli lo vedono”.

Le accuse, l’isolamento

L’attore ha dunque ammesso l'adulterio, ma si è dichiarato innocente dalle accuse fatte da due donne che all’epoca dei fatti non si conoscono tra di loro, ma che hanno condiviso i dettagli delle loro presunte aggressioni, avvenute nel 2004 e nel 2015. Le due donne si sono scagliate contro l’attore nel dicembre 2021, una settimana dopo la premiere di “And Just Like That”, sequel di “Sex and the City” in cui il suo personaggio, il marito di Carrie Bradshaw John ” Mr. Big” Preston, muore per un attacco di cuore. Successivamente altre tre donne si sono fatte avanti, accusandolo di molestie.

Le ex co-protagoniste di Noth, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon hanno rilasciato una dichiarazione esplicitando il proprio sostegno alle donne che l’hanno denunciato. Anche Universal Television e CBS hanno fatto un annuncio congiunto, confermando che Noth – che interpretava un ex direttore della CIA nel loro show The Equalizer – non avrebbe più preso parte alle riprese “con effetto immediato”.

Chris Noth oggi

Noth ha subito molte ripercussioni, travolto dalla vicenda ha perso un accordo milionario con un brand di tequila, è stato licenziato dalla serie The Equalizer e fatto sparire dal finale di stagione di And Just Like That. Oggi è il volto di Samuelsohn, un’azienda storica di abiti maschili su misura che ha deciso quest’anno, per il suo centenario dalla fondazione, di lanciare una campagna di sensibilizzazione sulla salute mentale degli uomini. “Con oltre 6 milioni di uomini che soffrono di depressione negli Stati Uniti ogni anno, questa collaborazione mira a portare consapevolezza e sostegno agli uomini che ne hanno bisogno”, il post dell’attore sulla sua pagina Instagram.

Il matrimonio con Tara Wilson

Mentre agenti, colleghi e datori di lavoro, sponsor e amici abbandonavano l’attore al suo destino, sua moglie è rimasta lontana dai riflettori. Ma chi è Tara Wilson, la donna che è stata accanto a Chris Noth per 20 anni? Bellissima, imprenditrice e attrice canadese, Tara Wilson era una 21enne barista del locale jazz The Cutting Room, di proprietà di Chris Noth, a New York quando lo ha conosciuto, ben presto tra i due è sbocciato l’amore. La coppia ha avuto il primo figlio Orion Christopher nel 2008, e nel 2020 è nato il loro secondo figlio, Keats. I due sono convolati a nozze in gran segreto nel 2012 sull’isola di Maui alle Hawaii.

Nata a Vancouver ma cresciuta negli Stati Uniti, Tara nel 2000 è stata incoronata Miss West Virginia. Ha studiato recitazione diplomandosi all’ American Academy of Dramatic Arts di Manhattan. Ha debuttato nel film Piñero (biografia nel poeta portoricano-americano Miguel Piñero) del 2001. In seguito è apparsa in un episodio di Law & Order: Criminal Intent nel 2004 e nel 2009 ha recitato nel thriller politico Frame of Mind. Tra le molte attività a cui si dedica Tara c’è la sala da te Once Upon a Teacup, che ha aperto a Windsor, in Ontario (Canada) insieme al marito.

Dopo le accuse di violenza contro Chris, l'attrice è stata vista in pubblico senza fede nunziale al dito confermando le ipotesi di un matrimonio in grave crisi. La coppia, riservatissima, prima della bufera era tra le più affiatate e longeve del mondo del gossip.