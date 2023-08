Whitney Houston avrebbe compiuto 60 anni il 9 agosto: la carriera e le canzoni più famose

Il 9 agosto 1963, 60 anni fa, nasceva a Newark negli Stati Uniti Whitney Houston, una delle più grandi interpreti che la storia della musica internazionale abbia mai conosciuto. Nota ai più con il soprannome di “The Voice”, ovvero “La Voce”, la cantante è stata per anni un punto di riferimento per la scena r&b internazionale, fino al suo lento declino, causato da una dipendenza dalle sostanze stupefacenti che le sarebbe alla fine risultata fatale.

Gli esordi di Whitney Houston

La cantante è figlia d’arte: la madre Emily Drinkard Houston, anche conosciuta come Cissy, ha infatti cantato a lungo all’interno del gruppo soul The Sweet Inspirations, che in passato aveva avuto la fortuna di aprire i concerti di personalità del calibro di Elvis Presley e Aretha Franklin. Forse non tutti sanno, inoltre, che nella famiglia di Whitney Houston c’è anche un’altra importante artista black: stiamo parlando di Dionne Warwick, voce altrettanto cristallina e apprezzatissima a livello internazionale nonché prima cugina di Houston. Proprio grazie alla madre comincia fin da subito un avvicinamento per Whitney Houston al mondo della musica: la cantante inizia a frequentare già da piccola i locali dove si esibisce il genitore, tutto questo mentre è impegnata nelle prove del coro della New Hope Baptist Church, per la quale diventa presto solista. Non sono in ogni caso anni del tutto spensierati: come raccontato del documentario ‘Whitney Houston - Stella senza cielo’, sembra che in quel periodo lei e il fratellastro Gary Garland fossero stati vittime di abusi sessuali da parte di un’altra cugina, Dee Dee Warwick.

Il debutto nel mondo dello spettacolo

Gli esordi nel mondo della musica veri e propri coincidono per Whitney Houston con l’uscita del pezzo ‘I’m every woman’ di Chaka Khan, per cui ha l’onore di registrare i cori a soli 15 anni. Forte di un’indubbia bellezza, l’artista inizia anche a lavorare come indossatrice e modella ma i suoi genitori, consapevoli del suo incredibile talento vocale, la spingono quasi di forza verso la carriera discografica. Una scelta, questa, che non avrebbe potuto rivelarsi più azzeccata. La Tara Production fu l’etichetta discografica che il padre e la madre di Whitney Houston scelsero per la figlia, nel 1981. È però soltanto due anni dopo, nel 1983, che arriva la firma del contratto con l’Arista Records, una label che l’avrebbe molto presto portata al successo planetario grazie alla pubblicazione del suo primo disco omonimo, uscito in tutto il mondo nel 1985. ‘Whitney Houston’ ha smerciato ad oggi oltre 10 milioni di copie conquistando oltre 13 dischi di platino solo negli Stati Uniti, consacrando così la cantante una volta e per tutte come una delle stelle più brillanti del firmamento discografico USA. Il disco contiene alcune tra le più fortunate hit della carriera di Houston, tra cui spiccano ‘You give good love’, ‘Greatest Love of All’, ‘Saving all my love for you’, ma anche ‘How Will I Know’, ‘Hold me’ e ‘All at once’. L’accoglienza di Whitney Houston fu straordinaria anche in Italia, dove venne tra l’altro invitata per esibirsi come ospite internazionale d’onore al Festival di Sanremo, condotto da Pippo Baudo. Sul palco dell’Ariston l’artista si esibì con ‘All At Once’, stupendo a tal punto da meritarsi una standing ovation: i presenti, inoltre, chiesero a gran voce alla cantante un bis, scenario più unico che raro nella cornice della kermesse.

Gli anni d’oro

Tra la fine degli anni ‘80 e i primi anni ‘90 si può dire che Whitney Houston visse un vero e proprio periodo d’oro. Il secondo disco viene anticipato nel 1987 dall’uscita del tormentone ‘I wanna dance with somebody’, una canzone fresca e frizzante con la quale per la prima volta la cantante sperimenta con la dance; nel 1988, inoltre, Whitney Houston interpreta ‘One moment in time’, inno delle Olimpiadi di Seul. Un altro anno particolarmente importante per lei è il 1992, quando interpreta il ruolo della protagonista nel film ‘The Bodyguard’, per il quale firmerà anche la colonna sonora: la pellicola con Kevin Costner è un successo planetario e include nella soundtrack anche ‘I Will Always Love you’, cover di un celebre pezzo di Dolly Parton, che a partire da questo momento rinasce in una nuova versione molto più nota al grande pubblico. Si tratta, nel caso specifico, di uno dei singoli più venduti nella storia della musica mondiale, con oltre 20 milioni di copie acquistate in giro per il mondo. Negli anni ‘90 Whitney Houston continua a dividersi fra la carriera musicale e quella cinematografica, pubblicando nel 1998 il disco ‘My love is your love’, interpretando ‘When you believe’ con Mariah Carey per ‘Il Principe d’Egitto’ e recitando in pellicole come ‘Donne’ e ‘Uno sguardo dal cielo’.

I problemi di droga

L’artista fu tormentata fino alla morte da gravi problemi di droga con i quali avrebbe dovuto fare i conti fin dalla fine degli anni ‘90. Il peso della fama e le gravissime tensioni con l’allora marito Bobby Brown, potrebbero aver contribuito a questo suo lento e inesorabile avvicinamento all’abisso, che l’avrebbe costretta ad un ricovero forzato in un centro di riabilitazione nel 2004, dal quale però sarebbe poi uscita pochi mesi dopo. In un’intervista nel 2002, a proposito, la cantante ammise di fare uso di sostanze, negando però i pettegolezzi che la volevano dipendente dal crack e dichiarando a proposito: “Mettiamo le cose in chiaro: il crack è molto economico e io ho guadagnato troppo per fumare crack. Chiariamolo, Ok?”.

La relazione con Bobby Brown, la figlia e un nuovo dramma

Alle spalle Whitney Houston aveva anche avuto una relazione omosessuale con una donna, Robyn Crawford, inziata nel 1980 ma interrotta prematuramente per paura che il rapporto potesse in qualche modo inficiarne la carriera. Dopo due brevi frequentazioni con il giocatore di football Randall Cunningham e con l’attore Eddie Murphy, Whitney Houston conosce nel 1989 il futuro marito Bobby Brown, un cantante che aveva alle spalle già diversi problemi giudiziari. Con Brown, Houston si sposa nel 1992, diventando madre nel 1993. La relazione è stata molto complicata, proprio a causa dei gravi problemi dello stesso Brown, accusato negli anni tra le altre cose di guida in stato di ebbrezza, molestie sessuali e lesioni verso la stessa moglie. La coppia si è poi separata nel 2006: la loro unica figlia, Bobbi Kristina Brown, è stata trovata priva di coscienza nella sua vasca da bagno nel 2015, e sarebbe poi morta dopo 6 mesi di coma il 26 luglio dello stesso anno, a soli tre anni dalla morte della madre avvenuta in circostanze simili.

La scomparsa di Whitney Houston

Whitney Houston ha continuato a lavorare, tra alti e bassi, pubblicando album fino al 2009, anno di pubblicazione del disco ‘I look to you’. L’artista sarebbe però poi ripiombata nel baratro della droga a stretto giro: l’11 febbraio 2012 il suo corpo ormai senza vita è stato trovato nella vasca da bagno dell'hotel dov’era alloggiata, a Beverly Hills. Le analisi sul cadavere hanno poi rivelato che il decesso è stato provocato molto probabilmente da un collasso cardiaco legato ad un abuso prolungato di farmaci, droga e alcol, particolarmente cocaina e marijuana.