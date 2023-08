‘Mare Fuori’, il musical sarà diretto da Alessandro Siani

Dopo il successo delle prime tre stagioni, attualmente si stanno girando a Napoli i nuovi episodi di ‘Mare Fuori 4’, che dovremmo vedere in tv nel 2024. Nel frattempo, si stanno scaldando i motori anche per un altro progetto legato alla serie fenomeno ambientata nell’Istituto Penitenziario Minorile del capoluogo campano. Alessandro Siani, attore e regista, ha pensato di realizzare uno spettacolo teatrale tratto dalla fiction.

Teatro

Lo show andrà in scena al Teatro Brancaccio di Roma dal 27 febbraio al 10 marzo e vedrà Siani alla regia con interpreti già noti al pubblico televisivo come Antonio Orefice e Salahudin Tijani Imrana. Ci sarà anche Maria Esposito, diventata famosa per il ruolo di Rosa Ricci. La produzione è di Best Live. A curare le coreografie sono i fratelli Sacchetta, Marcello e Raimondo detto Mommo. La colonna sonora è quella originale.

Idea

A Siani l’idea di portare la narrazione della fiction in teatro, adattandola a questo palcoscenico, è venuta vedendo per la serie un affetto da parte degli spettatori che non notava da anni. Il comico non ha mancato di ironizzare anche in questa occasione, spiegando che le serie adesso vanno per la maggiore, ma certe storie come quelle di ‘Mare Fuori’ meritano di essere viste a teatro, senza dover seguire “18 stagioni e 400 puntate” di una fiction per capire chi sia l’assassino, mentre ci si è già scordati dell’identità della vittima.

Alessandro Siani

Alessandro Siani è nome d’arte di Alessandro Esposito, originario di Fuorigrotta, classe 1975. L’estate e l’autunno 2023 sono pieni di impegni per lui. Infatti Siani, oltre al musical di ‘Mare Fuori’, sta seguendo la realizzazione del suo nuovo film, ‘Succede anche nelle migliori famiglie’, con protagonista Cristiana Capotondi. In programma per l’artista campano c’è anche una nuova edizione dello spettacolo ‘Extra Libertà’, incentrato sulla stand up comedy e sull’improvvisazione, in cui ci sarà ampio spazio per l’attualità. Lo show, che servirà a far ridere a far riflettere, andrà in scena sempre al Brancaccio di Roma dal 26 al 28 gennaio 2024.

Fame e curiosità

Di recente Siani ha spiegato che il racconto di ‘Mare Fuori’ è incentrato sul tema della rinascita e, grazie alla presenza e alle testimonianze dei ragazzi, può veicolare messaggi potenti. Lo stesso artista è nato in un quartiere popolare e difficile e conosce bene alcune realtà. Siani, inoltre, ha dichiarato che a muoverlo in ambito professionale sono sempre state la fame e la curiosità. La prima gli ha dato modo di creare una disciplina e di impegnarsi, la seconda di sviluppare la capacità di osservazione rispetto a tutto ciò che gli ruota attorno.