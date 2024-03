Chi è Sigfrido Ranucci, conduttore di ‘Report’ su Raitre

Sigfrido Ranucci lavora per ‘Report’, di cui oggi è conduttore, oltre che autore, da diverso tempo. La trasmissione di Rai 3 è sempre molto seguita e apprezzata per gli approfondimenti e le inchieste giornalistiche.

Biografia e debutto

Ranucci è romano, è nato nella Capitale nel 1961. Ha una laurea in Lettere (110 e lode). Ha cominciato a lavorare in Rai nel 1991 come assistente ai programmi e programmista regista. È poi stato giornalista presso il Tg3. Il 1997 è stato l’anno che ha visto la sua assunzione nel servizio pubblico. È poi diventato redattore per Rai International.

Inchieste e scoop

Ranucci ha realizzato molte inchieste sul traffico illecito di rifiuti e sulla mafia. Ha trovato l'ultima intervista al giudice anti-mafia Paolo Borsellino. Nel settembre 2001 è volato a New York come inviato per seguire l'attentato alle Torri Gemelle. Nel 2004, invece, è stato inviato a Sumatra per raccontare i disastri causati dallo tsunami. È stato inviato nei contesti di guerra dei Balcani e in Medio Oriente, esperienze da cui sono nate le sue inchieste sulla violazione dei diritti umani e l'utilizzo di armi non convenzionali. Nel 2005 Ranucci ha denunciato per primo l'uso del fosforo bianco in Iraq da parte degli Usa.

‘Report’

Nel 2006 ha fatto il suo ingresso nel team di ‘Report’ come coautore di Milena Gabanelli. Dieci anni dopo, a partire dal dicembre 2016, è diventato conduttore del programma. Nel 2014 è stato autore di un programma di inchieste per soli giovani inviati dal titolo ‘Off the Report’. Nel 2016 ha messo le sue competenze anche al servizio della trasmissione ‘Rec’. Nel giugno 2020 Sigfrido Ranucci è stato scelto da Franco Di Mare, direttore di Rai 3, come suo vice.

‘La scelta’

Nel suo ultimo libro, ‘La scelta’, Ranucci racconta alcuni episodi di vita particolari che gli sono accaduti. Un fatto anomalo lo ha narrato, oltre che nel volume, anche a ‘La confessione’ di Peter Gomez, in cui è stato ospitato di recente. Il giornalista, infatti, ha detto che in pratica ha salvato la vita a un individuo che – come avrebbe scoperto successivamente – rientrava nel giro dei suoi presunti killer a cui era stato commissionato il suo omicidio. Ranucci – sposato con Marina, dalla quale ha avuto tre figli, Giordano, Michela ed Emanuele – vive sotto scorta dal 2020. Quando è successo tutto quanto, il giornalista stava parlando al telefono con Milena Gabanelli. “Ho sentito un gran rumore, uno schianto vicino casa. Ho visto un motociclista che era in una pozza di sangue perché si era reciso l'aorta femorale” Ha proseguito Ranucci: “Chi è motociclista sa che in quei momenti hai pochissimi minuti per intervenire e fermare l'emorragia” Infine, il conduttore di ‘Report’ ha spiegato: “Più tardi ho saputo il nome tramite amici dei miei figli e abbiamo ricostruito chi era questo personaggio, legato ad ambienti di spaccio della zona”

Premi

