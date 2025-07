Appassionatamente . I bambini del musical tutti insieme 60 anni dopo: "Abbiamo regalato gioia"

FIRENZE "Ogni volta che ci ritroviamo insieme è una grande festa. È come tornare a casa. Oggi in occasione del sessantesimo anniversario del film è ancora più emozionante". Queste le parole di Debra Turner (68 anni) alla proiezione celebrativa di Tutti insieme appassionatamente (The Sound of Music, di Richard Wise), al teatro Niccolini di Firenze. A rendere omaggio all’indimenticabile musical del 1965 con protagonisti Julie Andrews (nei panni di Maria, l’istitutrice della famiglia von Trapp) e Christopher Plummer (il capitano Georg Ritter von Trapp, vedovo e padre di sette figli), la presenza speciale degli attori che da bambini furono protagonisti dell’opera: oltre a Debra Turner, Angela Cartwright (72 anni), Nicholas Hammond (75), Duane Chase (74) e Kym Karath (66) (Chiarmian Carr e Heather Menzies sono morte fra 2016 e 2017).

Una famiglia in scena, ma anche nella realtà: così si dipingono e appaiono, mentre raccontano dell’affetto che li unisce ancora oggi. "Il musical mi ha cambiato la vita da un giorno all’altro – afferma Kym Karath, nel film la più piccola dei fratelli – Mi ha fatto conoscere queste persone meravigliose e sapere che abbiamo toccato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo mi riempie di gioia. Ma non so se augurerei ai miei nipoti di fare un’esperienza simile: per quanto bello, il cinema è un modo fatto per gli adulti e bisogna essere preparati e maturi".

Il film si ispira al romanzo autobiografico di Maria Augusta von Trapp, che con il suo amore per la musica e la vita, porta gioia nella casa dove è stata chiamata a fare da istitutrice, innamorandosi del capitano e sposandolo. Al centro della vicenda, tutte le sfumature dei sentimenti più buoni che l’animo umano può provare, cosa che renderebbe la pellicola esageratamente sdolcinata se non fosse, come fa notare Nicholas Hammond, per quell’ombra di oscurità onnipresente: è il 1938, la guerra e i totalitarismi sono alle porte.

I bambini, ora cresciuti, di Tutti insieme appassionatamente ritengono che l’atmosfera del film suoni familiare alle orecchie dello spettatore di oggi, che non può non notare preoccupanti similitudini con l’odierna situazione globale. "In quegli anni c’erano dei campanelli d’allarme, anche oggi ci sono, dobbiamo saperli cogliere", prosegue Hammond, il più loquace dei cinque.

Era una Hollywood diversa quella in cui hanno lavorato gli attori durante le riprese del musical. "Per tanti aspetti gli studios di ora sono migliori di quelli di una volta – affermano Chase e Hamond – dal punto di vista tecnologico i progressi sono evidenti per tutti. Ma soprattutto non c’è più quella gerarchia rigida in cui le star erano considerate intoccabili al vertice di una piramide e la troupe appena stimata". E l’America? "È sempre una grande nazione – affermano tutti – ma sempre contraddittoria. Quando giravamo erano gli anni delle rivolte contro la guerra in Vietnam, oggi ce ne sono di nuove, ma il clima che si respira sembra sempre il medesimo".

Oltre alla bravura degli artisti, alla meravigliosa fotografia e ai temi trattati, gli attori ritengono che le ragioni del successo del musical dipendano anche dalla "bellezza senza tempo delle canzoni". My favourite things (Le mie cose preferite), una delle più famose, è stata peraltro ripresa da John Coltrane che ne ha fatto uno standard jazz e da Lars von Trier che la utilizzò nel suo (anti)musical Dancing in the Dark per realizzare un’ambientazione inquietante e dolorosa, antitetica a quella di Tutti insieme appassionatamente.

Quali sono quindi le “favourite things“ degli attori? Per Hammond è la recitazione e "le belle donne italiane – dice scherzando – ne ho sposata una tanto tempo fa"; per Chase la montagna (come il suo personaggio), per Karath e Cartwright la famiglia e i figli, infine per Turner far crescere le stelle alpine, le edelweiss, il fiore che dà il nome al brano popolare che nel film la famiglia von Trapp canta al festival canoro di Salisburgo, prima di scappare attraverso le Alpi dall’occupazione nazista.