The Gallaghers, tuffo nel futuro

È andata. Gli Oasis si sono ritrovati ieri e l’altra sera sul palco del Principality Stadium di Cardiff per aprire un nuovo capitolo del loro (travagliato) cammino lasciando intendere che il passato è passato e il presente è carico di promesse. O, almeno, così l’hanno intesa i 148 mila fan radunati nel cuore del Galles dai due concerti, vicini per complessità umorali all’allineamento dello Stargate. Due notti di gloria che daranno ai terribili fratelli Gallagher la spinta di proseguire il cammino per altri 39 show nel resto del Regno Unito, in Irlanda e poi ancora Stati Uniti, Giappone, Australia e Brasile. Vederli salire sul palco mano nella mano, col pubblico in deliquio, mentre i maxischermi ricordavano che non si trattava di una prova né tantomeno di una fiction, dev’essere stato emozionante pure per mamma Peggy, 82 anni, donna sull’orlo di una crisi di nervi da una vita, che più di ogni altra ha contato nello smussare gli angoli di due caratteri impossibili e creare i presupposti (assieme al cachet da 3,5 milioni di sterline a testa a sera) per il miracolo.

Un tuffo nel passato anticipato già dall’introduzione registrata dello strumentale Fuckin’ in the bushes usato negli anni Duemila come abbrivio di tutti i live, divenuto tra gli spalti del Principality l’origine di una bolla extratemporale esplosa solo dopo l’irrinunciabile epilogo di Champagne supernova riportando tutti alla realtà. Ma le cronache confermano che nell’arco di quelle 23 canzoni il sogno è stato grande e condiviso come al tempo in cui, giusto trent’anni fa, (What’s the Story) Morning Glory? faceva gridare ai “nuovi Beatles” e i fratelli ci mettevano meno di 24 ore a riempire due volte Knewborth Park.

Naturale che il nucleo dello show stia in quel disco, grazie alle varie Cast no shadow, Roll with it, Morning glory, Don’t look back in anger, Some might say, Wonderwall o l’iniziale Hello coi suoi echi alla Gary Glitter. Tutto senza dimenticarsi classici del milionario repertorio anni Novanta della band come Cigarettes & alcohol, Slide Away, Rock ‘n’ Roll Star, Acquiesce, The masterplan, quella Live forever dedicata da Noel e Liam alla sfortunata stella del Liverpool Diogo Jota. Emblematico, al proposito, che a certificare l’esistenza in vita degli Oasis pure nel Ventunesimo secolo lo show abbia puntato solo su Little by little di Heathen chemistry. Anche se, oggi come un tempo, a creare distanza tra i fratelli sulla scena c’è la robusta sagoma del chitarrista ritmico Paul “Bonehead” Arthurs, sembra finita l’era degli sguardi in cagnesco, delle interpretazioni blande, delle inquietudini capaci di abbattersi sui destini sullo show come una mannaia a cui The Gallaghers avevano abituato i fan.

Le cronache concordano tutte nel riconoscere che ora la macchina funziona come un orologio. E probabilmente concorda pure Liam quando, davanti al muro di ovazioni e telefonini accesi, si lascia scappare un riconoscente "grazie per averci sopportato". Parole sante.