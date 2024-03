Chi è Kaze, l’interprete di Sofia nella serie tv ‘Call My Agent Italia’

Se avete seguito “Call My agent Italia” sicuramente ricorderete il personaggio della centralinista Sofia, interpretata dalla bella e talentuosa Kaze. Aveva 27 anni quando ha fatto il suo esordio sul set della serie tv in onda su Sky e remake del gioiellino francese che, nella versione originale, è diventato un piccolo cult anche nel nostro Paese.

Dalla musica alla recitazione, le passioni di Kaze

Kaze è il nome scelto, nel mondo dello spettacolo, da Paola Gioia Kaze Formisano, all’anagrafe. Nata a Nairobi in Kenia, suo padre è napoletano mentre la madre è di origine burundese. Appassionata di musica e recitazione fin da quando era piccola, ha intrapreso gli studi in infermieristica, laureandosi. Recentemente, negli anni più difficili legati alla pandemia di Covid-19, Kaze è stata infermiera tra pronto soccorso e reparti ospedalieri, senza rinunciare ai suoi sogni e alle sue più grandi passioni. Nel 2021, parallelamente, riesce a firmare un contratto con la Island Records e incide i suoi primi due singoli, “Lasciami” e “Non c’è spazio per le foto”. Sempre in quell’anno, però, arriva anche la prima grande occasione per il cinema. Kaze viene scelta per il film Amazon Original “Anni da cane”. L’anno successivo, a fine 2022, la grande occasione: viene selezionata per il cast di “Call my agent Italia”, remake della serie francese. Le viene affidato il ruolo di Sofia De Rosa. Ad aprile 2023 ha condiviso anche un altro brano musicale, “Sad”, continuando a coltivare l’amore per la recitazione per il cinema. Inoltre, a maggio 2023, proprio Kaze è stata scelta per ricoprire il ruolo precedentemente ricoperto da Carolina Di Domenico, all’Eurovision Song Contest. La cantante e attrice, in diretta, ha svelato i punti assegnati dall’Italia ai Paesi in gara. Il fatidico passaggio dei “Twelve points” che tanto appassiona il pubblico che segue la sfida europea canora.

Dal 22 marzo 2024 arriva Call My Agent Italia

I rischi erano alti, alla vigilia dell’uscita di “Call my agent Italia”. Il paragone con la serie francese “Chiami il mio agente” era inevitabile. Il pubblico italiano lo aveva potuto conoscere e amare grazie ai servizi streaming nei mesi precedenti. Ma, l’uscita delle puntate non ha deluso pubblico e critica che ha promosso la confezione e la recitazione, valutando positivamente il risultato finale. E dal 22 marzo 2024 il pubblico potrà continuare a seguire le avventure dei protagonisti dell’agenzia di spettacolo CMA. Gli agenti saranno nuovamente alle prese con i capricci dei loro assistiti, star del mondo dello spettacolo che si prestano volentieri a far parte della sceneggiatura originale e autoironica dello show. In questi nuovi episodi, incombe anche il rischio di una concorrenza spietata e agguerrita che rischia di avere la meglio… A ricoprire il ruolo di loro stessi, troveremo numerosi volti del cinema (e anche della musica). Presenti Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, Serena Rossi e Davide Devenuto, Claudio Santamaria, Gabriele Muccino, Gian Marco Tognazzi, Elodie e Sabrina Impacciatore, esplosa a livello internazionale grazie alla sua partecipazione nella seconda stagione di “The White Lotus”.