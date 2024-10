Chi è Gray Sorrenti, la nuova fidanzata di Romeo Beckham

Storia d’amore in corso per Romeo Beckham che, in questi giorni, ha confermato la sua relazione con la fotografa Gray Sorrenti. I due sono stati fotografati mentre si baciavano e abbracciavano a New York City, nel weekend, ed è quindi arrivata la conferma da parte dei diretti interessati. La coppia ha scelto di uscire e passeggiare per di uscire insieme per la prima volta al Kettl Tea nel quartiere di NoHo, senza preoccuparsi troppo di possibili paparazzi. E gli scatti sono arrivati, puntuali.

Chi è Gray Sorrenti, fotografa e fidanzata di Romeo Beckham

Le immagini pubblicate online con gli scatti, in teneri atteggiamenti, di Romeo e Gray sono state al centro di numerosi commenti. Se molti di questi erano di apprezzamento, altri erano critici e c’è chi ha pensato che la 23enne Sorrenti si stesse mettendo in posa appositamente per le telecamere. "Sapeva che quelle telecamere dei paparazzi erano lì, imbarazzante!", ha scritto un utente su Instagram.

Gray Sorrenti è la figlia del famoso fotografo di moda Mario Sorrenti. Proprio lui ha frequentato Kate Moss nei primi anni '90. Parlando di quel periodo disse: "È stato amore a prima vista. Ci siamo incontrati mentre facevo la modella a Londra e stavamo entrambi realizzando una campagna lì. Abbiamo fatto le cose che fanno i bambini quando sono innamorati. Abbiamo iniziato a vivere insieme e io le scattavo delle foto. Stavamo entrambi iniziando la nostra carriera".

E così Gray ha deciso di seguire le orme del padre, a livello professionale. Secondo il sito ufficiale di Art Partner, la ragazza avrebbe scattato la sua prima campagna di moda quando aveva solamente 16 anni e da allora ha ottenuto clienti con marchi celebri, da Calvin Klein a Saint Laurent, passando per Moncler e La Mer. Ha anche collaborato con celebrità come Rihanna, Jennifer Lopez, Zoë Kravitz, Hailey Bieber, Rosé e Miley Cyrus, secondo la fonte. Nel 2022, ha girato la campagna video per la linea autunnale di YSL con Romeo Beckham.

Nonostante il padre sia uno dei fotografi più celebri e affermati, la figlia Gray ha voluto sottolineare e specificare che non è questo il motivo che l’ha portata a prendere questo sentiero lavorativo e a riscuotere un ottimo credito: "Non sono diventata una fotografa perché mio padre è un fotografo. Essere cresciuta in una famiglia che ha avuto un certo successo nella moda ti dà una sorta di privilegio. Ma alla fine della giornata, chiunque può riconoscere se hai "quello" o no, perché questo può portarti solo fino a un certo punto". Un modo chiaro per prendere le distanze da qualsiasi preconcetto di nepotismo o di strada spianata.

La famiglia Sorrenti e Beckham, inoltre, si conoscono da anni. Nel 2019, Victoria e David sono stati visti mentre trascorrevano una serata fuori con i genitori di Gray, Mario Sorrenti e Mary Frey. Anni dopo, ecco la nuova storia d’amore tra Romeo e Gray.

Prima di inizia la frequentazione con Gray, Romeo, il figlio 22enne di David e Victoria Beckham aveva avuto in precedenza una storia importante con la modella Mia Regan e, in seguito, una relazione con la giocatrice di football canadese Jordyn Huitema.