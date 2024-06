Chi è Carlo Gussalli Beretta, fidanzato di Melissa Satta

Il gossip li indica come la prima coppia ufficiale di questa lunga estate 2024 alle porte. Parliamo di Carlo Gussalli Beretta e Melissa Satta, fotografati dai paparazzi in Sardegna. I due sono apparsi molto complici e teneri, impegnati in abbracci e baci. In vacanza, insieme a loro, anche Maddox, il figlio della showgirl, nato dal suo amore con Kevin Prince Boateng.

Melissa Satta, mesi fa, aveva annunciato e confermato la fine della sua relazione con Matteo Berrettini, il celebre tennista italiano con il quale era in coppia da diverso tempo. E adesso, il suo cuore sembra finalmente libero per accogliere un nuovo sentimento nato con il giovane imprenditore. Conosciamo meglio Carlo Gussalli Beretta.

Chi è Carlo Gussalli Beretta, il nuovo amore di Melissa Satta

Carlo Gussalli Beretta è il nipote di Bartolomeo Beretta, fondatore della famosa fabbrica d’armi. Il suo profilo Instagram vanta circa 169.000 followers mentre lui segue 1629 persone. L’account social è molto curato ed elegante nella scelta delle foto ma anche semplice, con pochi scatti condivisi pubblicamente. Oltre ad alcune immagini con Giulia De Lellis, la sua ex fidanzata, ha poche fotografie mondane. Ad oggi, lo scatto più recente con un gruppo di amici risale a 10 settimane fa. Un segno dello scorso interesse nella condivisione della sua vita privata e dei riflettori da parte del giovane rampollo. Non appaiono, al momento, scatti insieme alla sua nuova compagna, Melissa Satta. La stampa rosa, però, racconta che il loro legame è già stato ufficializzato poiché, ovviamente, lei lo ha già presentato al figlio Maddox (erano tutti insieme in Sardegna) e il ragazzo avrebbe, a sua volta, presentato i genitori alla donna. La famiglia è produttrice di vino e proprio in uno dei terreni di famiglia sarebbe avvenuto l’incontro tra Melissa Satta e il padre e la madre di Carlo Beretta. Nonostante il suo evidente riserbo e lo scorso interesse verso il mondo dello spettacolo, il giovane ha avuto due relazioni importanti con due donne ben note del piccolo schermo. La prima è Dayane Mello, ex concorrente del Grande Fratello Vip. La donna ha raccontato di aver sofferto molto per la fine della relazione. Proprio mentre era all’interno del reality show, rivelò come era terminato il rapporto: “Io ero a Miami a lavorare, la relazione era finita per telefono ma gli ho detto che volevo sentirlo quando sarei tornata. Ho pensato a lui tutti i giorni, piangevo. Quando sono tornata a Milano lui non mi ha mai chiamato. Lui è una persona che mi diceva che mi amava 15 volte al giorno e mi ha lasciato per messaggio”. Dopo Dayane Mello, Carlo Beretta ha avuto una storia con Giulia De Lellis. Lui e l’influencer sono stati insieme circa 4 anni. Si era vociferato anche di un matrimonio imminente ma poi la doccia gelata con l’addio tra i due. Non è stato mai raccontato da nessuno dei diretti interessati la causa della fine della loro relazione e si sono inseguite diverse voci. La stampa ha parlato di un rapporto difficile tra la De Lellis e la madre del giovane ma non è mai stato confermato. Altri parlano di una decisione presa dalla regina dei social. In ogni caso, oggi Carlo Gussalli Beretta ha il cuore nuovamente impegnato con Melissa Satta. E i due sembrano fare sul serio. I paparazzi avranno da fare quest’estate...