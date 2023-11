Cherry Cola Lips, la versione dark del trucco labbra di tendenza per l’autunno

Dopo gli ultimi mesi in cui, nel mondo del make-up, il protagonista è stato il Milk make-up, nell’autunno 2023 tornano le Cherry Cola Lips con qualche tocco più scuro e dark rispetto alla versione più brillante e chiara della primavera e dell’estate. Le labbra, cioè, si tingono di diverse sfumature di rosso-mattone e di nuance scure, ispirate alla celebre bevanda gassata americana. Si tratta di una rivisitazione in chiave contemporanea della combinazione di matita scura e lipstick matt che ha caratterizzato gli anni ’90.

Celebrities

Il trend recente delle Cherry Cola Lips è stato lanciato da Kylie Jenner, influencer e imprenditrice, la più piccola della famiglia Kardashian-Jenner. È lei che, per prima, ha condiviso su Instagram una foto del suo trucco labbra stile Cherry Cola. La tendenza, poi, ha preso piede su TikTok generando milioni di visualizzazioni e condivisioni. Un trucco simile è stato sfoggiato in alcune occasioni mondane anche da Chiara Ferragni, imprenditrice digitale, e Lourdes Ciccone, la figlia di Madonna e del suo ex allenatore, Carlos Leon.

Ombre e intensità

Le Cherry Cola Lips, intense e glamour, sono caratterizzate da una nota di rosso scuro che si trasforma in marrone grazie a un effetto ombreggiato ben definito e un finish lucido trasparente al centro della bocca. È perfetto per chi cerca ispirazione per un look audace e di impatto per l'autunno. Ricreare questo trucco è abbastanza semplice. il primo passo è definire il contorno delle labbra con una matita marrone scuro, seguendo la tecnica dell'over-lining per rendere le labbra visivamente più piene. Poi bisogna sfumare questa matita verso l'interno per un effetto degradé, con la tinta che diventa progressivamente più scura verso l'esterno. Successivamente, va applicata una matita rosso ciliegia sulla superficie delle labbra e sfumarla bene utilizzando i polpastrelli o un pennello apposito. Per completare il look, dando un tocco lucido, si può applicare un lipstick liquido dal finish brillante o semplicemente un gloss colorato che si intoni ai toni del rosso profondo.

Personalizzazione

Se si vuole un look grintoso e deciso, si può scurire nettamente il contorno labbra, lasciando che la matita scura sfumi in un rosso più vivace, passando dal marrone al ciliegia fino al rosso più acceso. Per un risultato più light e soft, invece, basta schiarire il centro delle labbra con una nuance leggermente più rosa, stendendo con un pennellino un rossetto rosso ciliegia lungo il contorno della bocca.