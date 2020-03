La necessità di contenere la diffusione del Coronavirus sta spingendo gli italiani a restare in casa, dove spesso si ritrovano con più tempo libero di quello che normalmente hanno a disposizione: un modo divertente di utilizzarlo è mettersi ai fornelli e cucinare autentici manicaretti, meglio se guidati dalle mani esperte di chef stellati come Massimo Bottura, Bruno Barbieri e Peppe Guida, che stanno pubblicando sui social le loro video ricette. Niente di terribilmente complicato, sia chiaro, solo un pizzico più ricercato: del resto, stiamo parlando di personaggi abituati a fare cose pazzesche. Lo sforzo vale però la pena di essere compiuto, perché il risultato è delizioso.



Le video ricette di Bruno Barbieri

Giudice di Masterchef e cuoco pluristellato, Bruno Barbieri pubblica sulla propria pagina YouTube clip video nelle quali cucina un particolare piatto: ad esempio il risotto agli asparagi con gorgonzola, oppure la torta di polenta, o ancora le penne con cime di rapa. Ricette semplici ed eseguite con maestria. Unico difetto: Barbieri utilizza una quantità di pentole assurda, ma in fondo molti di noi hanno tempo che avanza e potrebbero persino lavarle tutte a mano. Qui di seguito un video esemplificativo.









Le dirette dalla cucina di Massimo Bottura

Massimo Bottura è chef e patron del ristorante Osteria Francescana, che da anni è considerato uno dei migliori al mondo, un autentico tempio del cibo gourmet. Dopo la chiusura in ottemperanza alle direttive del governo sul contenimento della pandemia, Bottura ha deciso di condividere su Instagram consigli e ricette: l'iniziativa ha avuto un successo enorme e così la diretta live si è trasformata in un appuntamento fisso: ogni giorno alle 20. Siccome il suo pubblico è internazionale, la lingua parlata è quella inglese, ma non mancano momenti nei quali gli esce l'italiano. In ogni caso, la sua energia è contagiosa.



I consigli di Peppe Guida

Anche in questo caso parliamo di Peppe Guida uno chef stellato, patron del ristorante Antica Osteria Nonna Rosa di Vico Equense, in Campania. Fra le ricette da lui pubblicate abbiamo scelto quella per preparare un brodo di verdure come dio comanda: perché partendo da una base di questo livello, poi un risotto, una pastina o dei ravioli si cucinano praticamente da soli.