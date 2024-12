Auguri di Buona Vigilia di Natale 2024: frasi che toccano il cuore e alcune idee divertenti

Roma, 24 dicembre 2024 . Se per tutti la data del 25 dicembre rappresenta e racchiude l’essenza del Natale, in diverse regioni italiane è anche molto sentita la sera della Vigilia di Natale. Le ore che anticipano la mezzanotte diventano spesso un momento conviviale per cene in famiglia o tra amici, in attesa della nascita di Gesù. E proprio in queste occasioni, ci si scambiano regali o si fanno gli auguri per la data imminente. Non è facile essere originali e, allo stesso tempo, racchiudere gli auguri più efficaci per la persone che abbiamo davanti o a cui stiamo facendo un dono. Ecco qualche frase efficace che vi consigliamo per la Vigilia di Natale.

Frasi Vigilia di Natale - Crediti iStock Photo

Frasi e auguri prima di una cena tutti insieme

“Questo è il momento che preferisco del Natale, quello dei preparativi, che ti permettono di organizzare e creare la serata perfetta. Spero che anche tu apprezzerai questo momento e ti auguro buone feste”. La frase racchiudere il sentimento più intenso, quello della condivisione del tempo trascorso insieme – che davvero non ha prezzo – e unisce anche gli auguri per la serata in arrivo e per il giorno seguente.

Anche via messaggio o al telefono, se sappiamo che dall’altra parte stanno per festeggiare con una cena tra amici o membri della famiglia, è adatto "Ti auguro una splendida Vigilia, una tavola piena di parenti e di persone che ti vogliono bene. Ti auguro ogni bene e spero che passerai una splendida serata e un Natale ancor più eccezionale!"

Il calore della famiglia e dell’unità è al centro anche di questo augurio: “Perditi nella tua famiglia e abbraccia i tuoi amici, goditi la semplice magia e Babbo Natale arriverà presto”. E, ancora, a sottolineare le ore che separano dallo scoccare della mezzanotte, suggeriamo anche “La Vigilia di Natale è una serata piena di gioia, speranza, anticipazione e amore. Possa il suo calore riempire il tuo cuore per il giorno a venire”.

Dagli auguri con un pizzico di ironia a chi non può stare insieme alla Vigilia

Ci sono anche alcune frasi simpatiche che possono essere adatte alla Vigilia di Natale e riescono anche a ironizzare su se stessi, soprattutto se, all’orizzonte, è prevista una lunga cena ricca di piatti e leccornie:

“Amo la Vigilia di Natale! È l’unico giorno in cui puoi mangiare cinque portate senza sentirti in colpa… almeno fino a domani”.

E, sempre legato a questa situazione: “Il Natale è quella stagione in cui ci lamentiamo di mangiare troppo… mentre prepariamo un altro piatto di dolci”.

Non tutti possono trascorrere la Vigilia insieme. In questo caso, ancora di più è importante sapere trasmettere (a distanza) il proprio amore nonostante la lontananza. Che sia verso un amico, un parente o la propria metà, quello che deve brillare è l’emozione: “Purtroppo per questa Vigilia saremo lontani e l’unico regalo che vorrei per questo Natale è la tua presenza al mio fianco, ma so che il mio amore e affetto ti scalderanno anche a km di distanza. Tanti auguri”.

Infine, un’altra opzione, è questa: "Sarei voluto essere con te in questa serata così speciale, ma sebbene non sia presente fisicamente ci sono con la mente, lo spirito e soprattutto con il cuore. Tanti auguri per questa Vigilia, aspettami che arrivo il prima possibile".