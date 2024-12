Messa di Natale 2024 in tv: orari, diretta e quando Papa Francesco aprirà la Porta Santa

Roma, 23 dicembre 2024 - Siamo in prossimità del Natale e, per l’occasione, piazza San Pietro si prepara alle consuete solenni celebrazioni che ogni anno attirano fedeli da tutto il Paese. Papa Francesco, 88 anni compiuti lo scorso 17 dicembre, presiederà a partire dalle 18:30 della vigilia il rito dell’apertura della Porta Santa che dovrebbe avvenire intorno alle 19, seguito dalla Messa nella notte della solennità del Natale del Signore. La celebrazione in questione sarà preceduta dalla preghiera di preparazione, il cui inizio è previsto per le 18:30. Durante il giorno di Natale, a partire da mezzogiorno nella loggia centrale della Basilica, il Pontefice sarà impegnato nel lanciare il proprio messaggio natalizio al mondo, seguito dalla benedizione “Urbi et Orbi”.

Papa Francesco in una foto recente. Il pontefice celebrerà la messa della vigilia di Natale e aprirà la Porta Santa. Il 25 dicembre la benedizione Urbi et Orbi a Piazza San Pietro (Ansa)

Il programma di martedì 24 dicembre

La vigilia di Natale in piazza San Pietro, in diretta su Rai1 e in streaming su RaiPlay e sul canale Youtube Vatican Media Live, si apre alle 18:30 con la preghiera di preparazione alla celebrazione eucaristica. Subito dopo, a partire dalle 19, Papa Francesco darà il via alla Santa Messa serale della vigilia, seguita dal rito di iniziazione del Giubileo che proseguirà fino ai primi giorni del 2026. Una volta terminata la cerimonia, il pubblico di fedeli presenti verrà accompagnato dallo spettacolo “Note del Natale - Speciale Giubileo”.

Papa Francesco apre la Porta santa della basilica di San Pietro durante il Giubileo straordinario della misericordia nel 2015 (Ansa)

Il programma, in diretta su Rai1 dalla Città del Vaticano, sarà condotto da Eleonora Daniele e prevede la presenza sul palco di artisti di livello internazionale come Andrea Bocelli, Claudio Baglioni, Giovanni Allevi, la violinista Anastasiya Petryshak e il noto ballerino Roberto Bolle. “Note del Natale” consisterà nel primo vero evento pubblico dell’anno giubilare, al quale parteciperanno anche Mauro Gambetti, arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e vicario generale del Papa per la Città del Vaticano, e padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa, in collegamento dalla Grotta della Natività a Betlemme.

A Natale e a Santo Stefano

A mezzogiorno di mercoledì 25 dicembre, Papa Francesco pronuncerà il consueto messaggio natalizio diretto a tutte le popolazioni. Nella circostanza, il Santo Padre effettuerà anche la benedizione “Urbi et Orbi” rivolta a tutto lo scenario cattolico. La benedizione in questione evidenzia la posizione della città di Roma al centro del nostro mondo. Nel giorno di Santo Stefano, invece, il Papa si recherà intorno alle 9 presso la Casa Circondariale di Rebibbia per offrire la propria visita ai detenuti, prima di rientrare al Vaticano e guidare la preghiera mariana dell’Angelus.